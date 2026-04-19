Sanidad anuncia 275.000 euros para el proyecto del nuevo centro de salud de Zamora

La Consejería de Sanidad tiene entre los procedimientos que sacará a licitación durante este año la redacción del proyecto y dirección facultativa para la construcción del nuevo centro de salud Virgen de la Concha, que se ubicará en un edificio de nueva planta debido a que el actual inmueble, situado en una esquina de la parcela del Clínico, se ha quedado pequeño y carece de posibilidades de reforma y ampliación.

De hecho las consultas de Pediatría las tiene en una planta del cercano Hospital Provincial, ante la falta de espacio en el actual inmueble de la avenida de Requejo.

La Consejería de Sanidad no ha hecho público el lugar exacto en el que se levantará el nuevo centro, aunque sí ha precisado que será una parcela muy cercana a la ubicación actual. Podría ser en parte del espacio de la parcela de la Universidad Laboral, aunque sobre este mismo solar la Universidad de Salamanca ha presentado ya una memoria con sus pretensiones de ampliación del Campus hacia ese lugar.

Otra opción es utilizar terrenos de los que dispone la Junta de Castilla y León en parcelas de la zona para este fin e incluso los terrenos adscritos a la Consejería de Educación en la parcela del Centro Integrado de FP "Ciudad de Zamora", de los que ya se ha desgajado una parte para la nueva residencia de mayores pero que tienen aún muchos metros cuadrados libres.

El dato figura en la información consultada por Ical, según la cual la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) prevé licitar a lo largo de este año contratos por un importe superior a los 1.028 millones de euros en obras, servicios y suministros a través de procedimientos sujetos a regulación armonizada y cuya ejecución, en varios casos, se extenderá durante más de un ejercicio. Las mayores partidas las absorbe el capítulo de farmacia, con contratos que superan los 752 millones, al tiempo que también se prevé un desembolso de casi 76 millones para conciertos.

Sin embargo, dentro de la reseña de la inversión en infraestructuras sanitarias no aparece el centro de salud de Villalpando, una de las grandes demandas de la provincia desde hace más de una década.

Dentro de los contratos de limpieza en hospitales, centros de salud y consultorios en distintas áreas de salud figura el de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, valorado en 10,7 millones de euros.