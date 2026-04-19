Poli, vecino de 90 años del barrio de Los Bloques: "Hablan de la España vaciada. Zamora está llena, pero de aire"

«Aquí preguntas a un vecino por Florentino y te dice: ‘No, aquí no existe’. Dices Poli, y entonces sí: ‘Mire, vive allí’». Florentino sonríe al contarlo, como si en esa confusión entre el nombre oficial y el de toda la vida se resumiera también una forma de estar en el mundo. El 15 de este mes cumplió 90 años y, a su manera, lleva el tiempo con una mezcla de retranca, memoria y resignación: «Si me quedo en casa casi me duermo», dice. Por eso baja, se para, conversa. A veces basta cruzarse con un desconocido para espantar durante un rato ese silencio que se hace más grande cuando una persona mayor se queda sola.

Vive en el número 17, en una casa adaptada con una rampa. No está ahí por casualidad: «La rampa es porque al hijo mayor lo tengo en una silla de ruedas», explica. Tiene dos hijos. Uno depende de esos cuidados cotidianos que nunca descansan; el otro está fuera, en el pueblo de su madre. Florentino habla de ellos con la naturalidad de quien ha aprendido a convivir con los problemas sin convertirlos en discurso, como si nombrarlos demasiado les diera aún más peso. Y, entre una cosa y otra, él llena las horas como puede, bajando a la calle, hablando con los pinos, recogiendo alguna piedra del suelo o agarrándose a cualquier conversación para no quedarse a solas con el paso del tiempo.

«Hace seis o siete años nos juntábamos siete u ocho», recuerda. Entonces había tertulia, exageraciones, risas, pequeñas mentiras compartidas que hacían la vida más liviana: «Uno decía una mentira y el otro la hacía más gorda», cuenta divertido. Ahora ya no. Ahora quedan menos. Faltan voces. Faltan los de antes. Y a Florentino le sale una frase de esas que primero hacen gracia y después encogen algo por dentro: «Ahora hablo con los pinos y no me dicen nada», dice.

Es de Fuentespreadas. Su mujer es de Figueruela de Arriba. Los pueblos le salen en la conversación como quien saca viejas fotografías de un cajón, con cariño, con precisión, con esa necesidad de volver a nombrar lo que ya casi no se pisa. Enseguida enlaza una historia con otra, un recuerdo con un refrán, una pena con una broma: «Te voy a decir la verdad, porque para decir mentiras bastante dicen los políticos», suelta, sin perder la sonrisa. Tiene ese modo de hablar de los hombres de otra generación, los que convierten la memoria en una charla larga, zigzagueante, llena de paradas y retornos, porque en el fondo lo importante no es solo lo que se cuenta, sino que alguien se quede a escucharlo.

«Cuando me bautizaron, mi padre dijo Florentino, como yo. Pero el padrino dijo Poli». Y Poli se quedó. Lo llama así todo el mundo. Solo en el banco, bromea, aparece el tratamiento serio: «Don Florentino», dice entre risas, «donde tengo los millones». La ironía le sirve de abrigo. También le sirve para hablar de la mili en Hoyo de Manzanares, de su trabajo, de la jubilación, de aquella seguridad de haber trabajado «para el Estado», como repite con uno de esos refranes que le salen solos: «El que trabaja para el Estado no muere reventado».

Pero bajo ese humor asoma, una y otra vez, una tristeza serena. Florentino habla de su hijo, de separaciones, de cómo cambian las familias, de los problemas que llegan cuando uno menos los espera: «Qué bonito en la vida era que no hubiera problemas», dice. Y no lo dice con dramatismo, sino con el cansancio tranquilo de quien ha visto mucho. Luego aparecen los nietos, o mejor dicho, la ausencia de esa imagen soñada: «Ahora, cuando veo a un abuelo con una nietica o un nieto…», confiesa. La frase queda suspendida en el aire con una ternura desarmante. No necesita explicar más.

Habla también de cómo ha cambiado todo. De joven, dice, era amigo de los ricos del pueblo: «Ellos eran ricos y yo era pobre. Pero éramos amigos». Ahora, en cambio, percibe otro mundo, más pendiente de aparentar, de «sacar un billete» y medirse unos a otros. También de la tierra vacía, de esa Zamora que resume con una sentencia perfecta: «Zamora está llena. Pero de aire». Lo dice sin enfado, casi con aceptación, como quien hace inventario de lo perdido sin esperar ya que nadie lo reponga.

En Poli hay mucho de esa generación que no se permite detenerse demasiado en el dolor. Lo rodea con refranes, lo suaviza con humor, lo aparta con una ocurrencia: «El que siembra, recoge», afirma. «Como no siembres, ¿qué vas a recoger?». Pero a veces, entre frase y frase, se cuela la certeza de la vejez. Habla del cementerio, del nicho, de la Navidad, de agosto, de un letrero con su nombre: «Era mejor no saberlo», admite. Y remata con una frase que cae como una verdad antigua: «Sabemos dónde nacemos, pero no dónde morimos».

A su edad, Florentino no busca grandes cosas. Busca conversación. Busca presencia. Busca, quizás, algo tan sencillo como que alguien se detenga unos minutos a su lado. En ese gesto mínimo, el de pararse a hablar con un desconocido para pasar el rato, cabe una de las realidades más silenciosas de estos tiempos, la de tantas personas mayores que sobreviven entre rutinas, recuerdos y ausencias, con más necesidad de escucha que de palabras.

Florentino sigue bajando a la calle. Sigue enlazando historias de su padre, de su pueblo, de la mili, de sus hijos, de los amigos que ya no están. Sigue llenando el aire con su voz para que el silencio no ocupe todo. Y uno entiende, al escucharlo, que hay soledades que no se anuncian, que no hacen ruido, que incluso se disfrazan de humor. Pero están ahí. En un banco, en un bar, en un portal con rampa. En un hombre de 90 años que se alegra de encontrar a alguien con quien hablar un rato antes de volver a casa.