El nuevo centro de rehabilitación psicosocial de Zamora abrirá sus puertas en breve

El nuevo centro de rehabilitación psicosocial de Zamora para la atención a pacientes de salud mental empezará a funcionar en breve en un edificio cedido por la Diputación y reacondicionado por Sacyl en la carretera de La Aldehuela, que está ya listo para entrar en servicio una vez superados los problemas de suministro eléctrico y completado el equipamiento.

Todavía no hay fecha oficial para que comience a funcionar este centro que estará gestionado directamente por Sacyl, ya que ahora mismo lo lleva Intras en la avenida de Galicia.

Por otra parte, Zamora acogerá el 14 y 15 de mayo, en el Campus Viriato, un importante encuentro internacional sobre Innovación en Salud Mental Comunitaria en zonas rurales y remotas, organizado por la red Eucoms Network, en colaboración con la Universidad de Salamanca y la Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental de Portugal, con el apoyo de Sacyl.

El encuentro reunirá a profesionales, investigadores y agentes comunitarios de todo el mundo para compartir experiencias y buenas prácticas sobre cómo la innovación puede impulsar la recuperación y la inclusión social en contextos rurales y remotos.

Aportaciones zamoranas

Entre las aportaciones zamoranas, "15 años del modelo reticular: Retos, dificultades y avances", a cargo de Manuel Franco-Martín, catedrático de la Universidad de Salamanca (Psicopatología y Salud Mental), jefe de Salud Mental y Psiquiatría del Hospital Zamora y director del Grupo de Investigación del Instituto de Biomedicina de Salamanca (Ibsal).

El mismo ponente expondrá en otro momento del foro una conferencia sobre "Necesidades no cubiertas en salud mental de las personas que viven en la frontera. Estrategias para su solución".

"Apoyo rural en salud mental en Zamora. Modelo reticular para promover la colaboración entre Atención Primaria y Salud Mental" es el título de la contribución de María Almaraz, médica del centro de Atención Primaria de Puebla de Sanabria, Juan García Mellado, de la Red de Salud Mental de Zamora y Daniel García-Sangrador, enfermero de Salud Mental de Zamora.

Pablo Sánchez, subdirector general y Director de Redes y Alianzas de Fundación Intras hablará sobre "Arquitectura territorial para la salud mental comunitaria en contextos de despoblación: La experiencia de Zamora".

"Soledad y necesidades de apoyo en la atención comunitaria en zonas rurales" será la aportación de Ana I. Sánchez, coordinadora de Interreg-SilverJobs y responsable de proyectos internacionales de la Diputación de Zamora.

Efraín Ruano, investigador del Fibsal (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca) hablará de "Centros Sociales innovadores que utilizan la metodología del Centro de Encuentro en Zamora para evitar la institucionalización de personas con trastornos cognitivos o afectivos".