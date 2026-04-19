Polen
Moral, encina, roble y plátano de sombra, principales alergias en Zamora
La Consejería de Sanidad alerta de niveles de granos en el aire moderados en tres especies
La Consejería de Sanidad ha informado de la previsión de polen para los próximos días, en los que deberán tener especial cuidado los alérgicos a moral, quercus (encina o roble) y plátano de sombra.
En este último caso los niveles de polen han pasado de altos a moderados, es decir, se han suavizado un poco, aunque continúa habiendo en el aire unas concentraciones importantes, de 26 a 50 granos por metro cúbico de aire.
En este caso la floración se extiende desde marzo a mayo en función del clima. Su capacidad de navegar por el aire es alta y sus concentraciones en la atmósfera pueden llegar a ser muy elevadas.
También es moderado el polen de las plantas de la especie quercus, a la que pertenecen encina, alcornoque, coscoja, roble y quejigo, que forman parte de los bosques típicos mediterráneos. La época de floración es de abril a junio (a menudo dispersa), principalmente durante el mes de mayo. Alcanza las máximas concentraciones atmosféricas en los meses de abril y mayo.
El moral es otro árbol cuya polinización está en nivel moderado.
De momento, eso sí, los niveles del polen de gramíneas, que son los que afectan a más personas con alergia, se sitúan en niveles bajos. La polinización comienza lentamente en la primavera, superponiéndose los períodos de polinización de las diversas especies, alcanzando su máximo entre finales de mayo y mediados de julio, coincidiendo con las floraciones más frecuentes. De momento los medidores no detectan niveles altos.
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