Juan Carlos de Margarida, director de Ecova Estudios: «Si la situación se agrava, pueden desaparecer explotaciones y empresas»

El experto economista advierte de la situación de la economía provincial, en un momento en el que sigue creciendo, apoyada en el consumo interno y bajo una fuerte presión de los costes energéticos. La evolución del conflicto internacional marcará tres posibles escenarios, desde la estabilidad hasta una recesión que puede suponer un «shock total del sistema», que suponga la desaparición de explotaciones, golpeando duramente al medio rural.

¿En qué momento se encuentra la economía de Zamora?

La economía de Zamora no se puede analizar de manera aislada, porque está profundamente interrelacionada con el contexto internacional. En estos momentos, lo que estamos viendo es una ligera disminución de las exportaciones en el último año y, al mismo tiempo, un incremento de precios que está reduciendo la competitividad de las empresas. Esto viene condicionado por una sucesión de acontecimientos globales muy relevantes: primero la pandemia, después la guerra de Ucrania y ahora la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz. Todo ello está provocando un aumento de costes que afecta directamente a la economía provincial. A pesar de esta situación, Zamora sigue creciendo debido al consumo interno de los ciudadanos y al gasto público gracias a los fondos Next Generation.

¿Qué consecuencias tiene?

Esto lo que está haciendo es incrementar el déficit público, que es un problema en estos momentos. Además, la situación que tenemos en estos momentos está incrementando los costes empresariales, fundamentalmente a consecuencia de la falta de autonomía energética que está habiendo debido a las guerras múltiples que hay, repercutiendo directamente tanto en el transporte como en la propia producción de las empresas. Por todo ello, la economía de Zamora, y en conjunto la de Castilla y León, está muy inestable, y cada vez va a estar más inestable, porque no tenemos la certeza de que esto se vaya a resolver de una forma rápida.

¿Qué sectores son los más afectados por esta situación?

La problemática que tenemos son tres, fundamentalmente. Todo lo que está pasando afecta directamente a la agricultura, donde el gasóleo es un factor clave. El aumento del precio del combustible eleva los costes de producción y reduce la rentabilidad del campo. El segundo es el mundo rural en su conjunto. La dependencia del vehículo es mayor y las distancias son más largas, lo que hace que el impacto del combustible sea más acusado. Además, se suma el problema estructural de la despoblación y el envejecimiento. El tercero es la industria agroalimentaria, que es el pilar económico de la provincia. Este sector está soportando un incremento de costes energéticos y de transporte que reduce sus márgenes.

¿Existe riesgo de desaparición de empresas en este contexto?

Sí, existe ese riesgo, especialmente si la situación se prolonga en el tiempo. Si los costes siguen subiendo y las ventas se reducen, algunas explotaciones agrícolas o ganaderas pueden dejar de ser viables. Lo mismo puede ocurrir con determinadas empresas industriales. El problema es que cuando una empresa desaparece, es muy difícil volver a crearla.

No podemos seguir sobreviviendo con micropymes. El tamaño de las empresas es crucial

Usted plantea tres escenarios de evolución económica, ¿en qué consisten?

Nosotros trabajamos con tres escenarios porque no somos adivinos y no se puede prever con certeza lo que va a ocurrir. El primero es el escenario optimista, en el que habría una estabilidad en el conflicto de Oriente Medio, resolviéndose en el plazo de una semana, quince días o dos meses. El estrecho de Ormuz volvería a funcionar con normalidad, lo que permitiría que el suministro de petróleo se estabilizara. Eso ayudaría a moderar los precios energéticos y a contener la inflación. Los tipos de interés podrían mantenerse o incluso seguir bajando, lo que favorecería el consumo y la inversión. En Zamora, esto se traduciría en una cierta estabilidad, con costes agrícolas contenidos, precios agroalimentarios más estables y empresas con capacidad para seguir invirtiendo.

¿Qué ocurriría en un escenario intermedio?

La incertidumbre se prolonga en el tiempo. El conflicto no se resuelve, pero no hay una expansión de la guerra, se mantiene localizado. En este contexto, el estrecho de Ormuz podría funcionar de manera irregular, con momentos de tensión que afectarían al suministro energético. Esto provocaría un encarecimiento del petróleo y de las materias primas. El resultado sería una subida de la inflación y una reducción del consumo. El Banco Central Europeo tendría que intervenir subiendo los tipos de interés para controlar los precios. Eso afectaría al crédito y a las hipotecas. En Zamora, el impacto sería claro: pérdida de poder adquisitivo de las familias, aumento de costes en la agricultura, encarecimiento del transporte y menor capacidad de inversión por parte de las empresas. El crecimiento económico sería muy débil.

El director del Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León (Ecova Estudios), Juan Carlos de Margarida. / Ana Rodríguez

¿Y en el escenario adverso?

Sería el shock total del sistema. El escenario adverso sería el más grave. Implicaría una escalada del conflicto internacional con implicación de más países y un bloqueo del estrecho de Ormuz durante un periodo prolongado. Esto provocaría una subidas desproporcionadas de los precios energéticos y problemas de suministro. El impacto sería global: caída del consumo de los hogares, desplome de los mercados y una recesión. En Zamora, las consecuencias serían muy importantes. La agricultura y la ganadería sufrirían un fuerte impacto, con pérdida de rentabilidad y desaparición de explotaciones agrícolas y ganaderas. La industria vería reducidos sus márgenes de forma significativa. Y el medio rural, ya afectado por la despoblación, sufriría un deterioro aún mayor.

¿Qué papel juega el consumo en esta evolución?

El consumo de las familias es el motor de la economía. Si las familias consumen, las empresas venden, producen y mantienen el empleo. Pero si el consumo se reduce, el impacto es inmediato. Por eso es tan importante controlar la inflación. Si los precios suben, el poder adquisitivo disminuye y las familias consumen menos. Eso afecta directamente a la actividad económica.

¿Cómo están evolucionando las exportaciones de Zamora?

Han disminuido las exportaciones en un 2% y las importaciones se han incrementado un 1,5%. ¿Qué significa? Que realmente se han necesitado más materias primas del exterior por parte de nuestras empresas para poder fabricar. Las empresas tienen funcionamiento. Lo único que se ha vendido más a nivel interno que a nivel externo. El consumo interno ha sido el que realmente ha potenciado el mayor beneficio de las empresas y la exportación ha disminuido. Lo ideal sería que hubiera consumo interno y que hubiera exportaciones, que se incrementaran las dos porque entonces estarían ambos mercados estabilizados e in crescendo.

Nos cuesta unirnos, pero es determinante para poder crecer y hacer grandes las empresas

¿Qué características tiene el modelo exportador de la provincia?

Está muy centrado en la industria agroalimentaria, que representa aproximadamente el 74% de las exportaciones. Es una fortaleza importante, porque es un sector que no se puede deslocalizar y que tiene un alto valor añadido. Los productos zamoranos tienen una gran aceptación en los mercados internacionales, lo que es una ventaja competitiva clara. Las exportaciones de Zamora se dirigen fundamentalmente a cinco países: Portugal, Francia, Países Bajos, Reino Unido e Italia. Eso es una ventaja y una desventaja, porque estamos centrando nuestras exportaciones en un mercado muy tranquilo y con mucha seguridad, que es la Unión Europea, pero que está empezando a tener problemas. También es cierto que se está tocando por parte de Zamora en muy pequeñas cantidades Latinoamérica, Mercosur, Estados Unidos y China. Esos son los países a los que hay que focalizar.

¿Cuál es la estrategia que habría que seguir ante esta realidad?

En primer lugar, una estrategia de resistir los vaivenes que hay a nivel geopolítico, pero también se tiene que hacer una reposición competitiva, es decir, al igual que yo voy a resistir, voy a intentar vender mis productos más allá de donde yo los vendía, porque quizás esos mercados me hagan solventar toda la problemática que tengo en estos momentos. Deben diversificarse los mercados y se tiene que proteger fundamentalmente el tejido exportador de todos estos impactos que está habiendo a nivel energético y a nivel de transporte por la guerra de Irán y de Estados Unidos.

El tejido empresarial de la provincia está formado mayoritariamente por microempresas y pequeñas empresas ¿es esto uno de los grandes frenos para el crecimiento de Zamora?

En su conjunto, Castilla y León tiene un problema muy serio en su tejido empresarial. Está constituido de muy pequeñas empresas, pymes y micro, micro, micro pymes. Para ser competitivo en un mercado global, el tamaño es clave, también el producto, pero sobre todo, el tamaño porque eso lo que te hace es tener más potencial para poder fabricar más y mejor, adquirir mejor tecnología y enfrentar la digitalización mucho mejor, así como poder acceder unos mercados cada vez más lejanos. Entonces, necesitamos que las empresas se hagan grandes, ¿cuál es el inconveniente? La mentalidad castellanoleonesa.

¿A qué se refiere?

Al igual que somos empresarios serios, responsables, trabajadores, que luchan en el día a día y que además hacen las cosas lo mejor posible y responden perfectamente bien, tenemos la desconfianza de la unión, nos cuesta unirnos, juntarnos, crecer con el que está al lado e intentar que de alguna forma se vayan confluyendo las empresas. Eso es un problema serio porque el ser grandes es determinante en estos momentos para poder ser competitivos a nivel mundial. Es importante crecer, ser competitivo y tener la mejor tecnología y la mejor digitalización poder responder a todos los avatares y mantenerse. Uno pequeño no puede, es imposible. Uno grande, evidentemente tiene mayor recorrido y mayor tiempo para poder responder a todo esto.

Es necesario diversificar y ampliar miras, apostar por mercados nuevos y emergentes

¿Hasta qué punto la despoblación está condicionando el desarrollo económico?

La despoblación es un problema muy serio, de muy difícil solución. Si nos fijamos en el ámbito rural, la despoblación es un problema no serio, serísimo, porque se está conjugando la despoblación con el envejecimiento. Si tú tienes un envejecimiento que hace que vaya desapareciendo la población que existe y no repones la población con gente que llega o con nacimientos, pues en un intervalo de 40, 50, 60, 80, de como 100 años, ha desaparecido. Cualquier empresa que se quiera crear o se quiera mantener en el ámbito rural, si no hay un crecimiento de población, es problemático. También es cierto que en esos momentos cualquier empresa puede fabricar en el ámbito rural y vender en todo el mundo. Pero también es cierto que se necesita de alguna forma crear una serie de población alrededor para que todo eso se vaya manteniendo. Una de las actividades empresariales más importante, es el turismo rural. Pero no solamente del turismo rural vive el hombre, ya que lo que realmente tira de la actividad económica de una provincia, es la industria. La industria es la madre, es la que genera toda la actividad poblacional y muchas empresas de servicios alrededor y comerciales.

¿Se puede revertir esa tendencia?

Es complicado, porque tenemos el posicionamiento totalmente contrario. Habría que crear empresas, fundamentalmente industrias, que, desde el ámbito rural, bien por la calidad de vida, bien porque estuvieran próximas a las ciudades, fabricasen ahí y vendieran en el resto del mundo. Para eso falta un cambio de mentalidad importante para que se vea que una persona puede trabajar igualmente en un sitio que en otro, sobre todo ahora con el trabajo a distancia y la calidad de vida que se tiene en las ciudades pequeñas y medias. Para ello, las administraciones públicas son determinantes, así como el que las empresas apuesten por una calidad de vida de sus trabajadores y el coste menor que puede haber en las ciudades intermedias.

Para terminar, ¿cuáles deberían ser las prioridades económicas de Zamora?

Lo que daría la estabilidad es crear y potencial los mercados exteriores. Si en un momento existe un vaivén dentro del mercado interior, que siempre tengas un mercado exterior que tire de ti, que sigas pudiendo exportar y que tengas campo suficiente para seguir creciendo en el exterior. Tienes que tener mercados estables y que tengan posibilidad de crecimiento y tienes que diversificar. Tienes que apostar por mercados nuevos, emergentes, por Asia, Estados Unidos, con independencia de los aranceles. Hay que ampliar esas miras, llegar a un consumidor en el que sean muchos millones de personas, que tu producto premium sea valorado, pedido y solicitado. La Unión Europea es muy segura, pero está en un momento de decrecimiento económico en el que los consumidores tienen menos poder adquisitivo. Si te va a disminuir el mercado europeo, tienes que potenciarlo en el mercado exterior y para eso hay que ser competitivo, tener un producto que sea necesario y novedoso, y después hay que hacerse grande. No podemos seguir sobreviviendo con micro, micropymes porque esas desaparecen inmediatamente en cuanto hay un trastorno. Imagínate que suben los combustibles un 50% y que tus márgenes se reduzcan prácticamente a cero y que tengas pérdidas. ¿Cuánto puedes aguantar?