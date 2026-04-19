Un ramillete de cuentos tradicionales reescritos en Zamora con conceptos financieros para entender mejor la economía

Una manera creativa, diferente y cercana de enseñar conceptos unidos a la economía a través de Caperucita Roja, Peter Pan o Blancanieves. Ese es el objetivo del libro "Érase una vez… La Economía. Cuentos clásicos para entender el mundo actual".

Su autor, el profesor de Economía en el IES La Vaguada Domingo Payo Hernández, gestó la idea a raíz de tener niños pequeños y de conocer "un proyecto parecido" que había realizado, décadas atrás, su profesor de la Universidad de Salamanca David Anisi.

En este volumen el zamorano va relacionando Peter Pan "con los planes de pensiones", los tres cerditos con "tomar decisiones de inversión", mientras que a Alí Babá y los 40 ladrones los pone en relación con la economía sumergida y a través de la gallina de los huevos de oro ahonda en la visión empresarial, "ya que muchas veces creemos que emprender es sencillo", describe este profesor que ha seleccionado hasta un total de 14 cuentos muy conocidos.

Domingo Payo con su volumen. / José Luis Fernández / LZA

"Al principio me costó elegirlos, pero, una vez que comencé, fue más sencillo poner en relación el relato y el concepto", atestigua el profesor de la Vaguada que realizó el proyecto durante sus vacaciones estivales.

Los relatos elegidos "reinventan los clásicos infantiles para explicar de forma narrativa y contextualizar algunos temas económicos como el emprendimiento, el papel del Estado o la movilidad social", indica el autor el prólogo.

Zamora, muy presente

A lo largo de las páginas, Payo Hernández incluye múltiples referencias a Zamora, tanto de la capital como de la provincia.

Como ejemplo, los tres cerditos viven en la Tierra de Pan y uno de ellos para hacer su casa resistente "pidió un pequeño préstamo en Caja Rural de Zamora" e incluso el lobo procede de la localidad de Robledo. En el caso de laSirenitaa, ésta emerge en el Lago de Sanabria, donde decide finalmente quedarse a vivir.

Cada narración sigue el mismo esquema. El relato, no muy extenso y con diálogos, concluye con una frase recuadrada que guarda relación con el concepto analizado que pertenece a reputados economistas, como Adam Smith o Joseph Stiglitz, junto a otros menos conocidos, en cuyo caso se indica quién es.

Didáctica

Una tercera parte corresponde a una ficha didáctica. Su inclusión obedece a la vertiente docente del autor. "No quería que el libro fuera leerlo sin más, sino que incluyera actividades muy básicas para hacer reflexionar en clase", de ahí que cuente con preguntas para realizar a los alumnos, datos reales, actividades y propuestas de debate. "Ahora estamos en un momento donde la educación es por competencias y quería que al leerlo se les quedara alguna idea clave en la cabeza", enfatiza.

Domingo Payo con "Érase una vez... la Economía..." / José Luis Fernández / LZA

Destinatario

El libro, pensado para alumnos de ESO y Bachillerato, aunque quizá algunos conceptos podrían entenderlos niños de los últimos cursos de Primaria, puede ser empleado como una herramienta didáctica, de hecho, "algunos compañeros que lo han leído, me han comentado que lo van a utilizar para algunos temas", aporta el autor.

Domingo Payo Hernández, que trabajó durante 13 años en la banca y que desde hace ocho se dedica a la enseñanza, tiene muy claro que existe una gran laguna en la educación económica y reivindica la necesidad de establecer "unos cimientos de formación financiera", lo que, sin duda, haría mucho más fácil que las nuevas generaciones comprendieran conceptos como el cambio de divisas, los tipos de interés o supieran interpretar su primera nómina.