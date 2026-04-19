Escapadas cercanas para disfrutar del buen tiempo

Desde luego, es una de mis épocas favoritas para viajar. Las temperaturas son suaves, los días se alargan y los destinos recuperan un ritmo mucho más natural. Puedes pasear sin calor, sentarte en una terraza y disfrutar de los lugares sin la sensación de estar siempre esquivando gente y sin los precios de viajar en temporada alta, algo que hoy en día se agradecer y mucho.

Viajar en primavera no es solo hacerlo fuera de temporada alta, es viajar mejor.

Y si hay una forma de aprovecharlo de verdad, es combinando escapadas cercanas, rutas en coche y algún destino con un vuelo corto que te permita cambiar de ambiente sin complicaciones.

Para ello, vengo a proponerte diez escapadas fáciles y diferentes entre sí para disfrutar de esta primavera.

1. Matarraña, la Toscana aragonesa más desconocida

La comarca del Matarraña, en Teruel, es uno de esos destinos de España que aun pocos conocen. Pueblos de piedra, naturaleza y gastronomía que invitan a ir enlazando paradas sin un plan demasiado rígido.

Valderrobres es uno de los grandes referentes del Matarraña, con un casco histórico de origen medieval muy bien conservado, presidido por su castillo y la iglesia de Santa María la Mayor, que dominan todo el conjunto desde lo alto. A partir de ahí, recorrer la comarca es ir descubriendo pueblos con mucha personalidad.

Calaceite, con su trazado urbano de herencia medieval y palacetes renacentistas, refleja la importancia que tuvo en la zona durante siglos, mientras que La Fresneda, declarada Conjunto Histórico-Artístico, mantiene un aire más tranquilo y auténtico, con su plaza mayor porticada como uno de los espacios más representativos.

Más allá de los pueblos, el entorno natural también te va a sorprender mucho. El Parrizal de Beceite es una de las rutas más conocidas, con pasarelas entre paredes de roca y agua cristalina, perfecta para completar la escapada con algo de naturaleza y apta para todos los públicos.

Es un destino ideal para un fin de semana o un puente diferente, sin grandes distancias ni prisas. Si quieres organizar la ruta y no dejarte nada importante, en lovelytravelplans.com tienes una guía del Matarraña con pueblos, rutas y recomendaciones prácticas para sacarle el máximo partido.

2. Bolonia y Emilia-Romaña, una Italia poco conocida y con sabor

Bolonia, con sus pórticos infinitos y su casco histórico lleno de vida, es perfecta para pasear y dejarse sorprender por su patrimonio. Desde la Piazza Maggiore hasta las torres medievales, cada calle tiene su encanto, y perderse por los mercados locales es casi obligatorio. No dejes de probar la pasta a la boloñesa (típica de esta región) y el embutido italiano en alguno de sus restaurantes tradicionales: Osteria dell’Orsa sigue siendo un imprescindible.

Pero lo mejor está por venir. A poca distancia en tren podrás visitar pequeñas ciudades como Módena o Parma que te van a sorprender y mucho.

Si quieres aprovechar la escapada y explorar los alrededores, mi ruta por Bolonia y Emilia-Romagna en 3 días te ofrece un itinerario completo, combinando ciudad, pueblos cercanos y recomendaciones gastronómicas que harán que tu viaje sea mucho más auténtico y rico en experiencias.

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3. Llanes y sus playas, naturaleza salvaje en la costa asturiana

Llanes seguro que te suena, si es que no has estado ya. Es uno de los grandes destinos de la costa asturiana y a mí, personalmente, me tiene enganchada. Quizá sea esa mezcla entre pueblo marinero y paisaje salvaje y la facilidad con la que pasas del mar a las montañas en pocos kilómetros lo que me tiene conquistada. Y en primavera se disfruta especialmente. El ambiente es mucho más tranquilo que en verano y permite conocer la zona con otra calma, combinando pueblo y naturaleza sin aglomeraciones.

El casco histórico de Llanes es una buena base, con su puerto, el paseo de San Pedro o los Cubos de la Memoria aportando ese contraste entre tradición y arte contemporáneo. Pero lo mejor está en los alrededores. A pocos minutos en coche se concentran algunas de las playas más espectaculares del norte: Torimbia, con su forma semicircular y entorno completamente natural, Gulpiyuri, una de las playas interiores más curiosas de España, o la playa de Poo, mucho más recogida y perfecta para una parada tranquila.

Es un destino muy agradecido para ir alternando pequeñas visitas, miradores y playas, sin necesidad de hacer grandes desplazamientos. Y con una buena gastronomía que te acompañará todo el viaje.

Si quieres organizar bien la escapada, en lovelytravelplans.com tienes una guía completa de Llanes y sus playas con rutas, consejos y alojamientos para disfrutar al máximo de la zona.

4. León, un fin de semana perfecto

León es una de esas ciudades que se recorren muy bien en dos días. Su catedral, una de las más impresionantes de España, es el punto de partida ideal, seguida de un paseo por el Barrio Húmedo, donde el ambiente y la gastronomía son protagonistas.

La Casa Botines o el MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, aportan un toque diferente a la visita, combinando historia y cultura. Además, es una ciudad cómoda, manejable y muy agradecida para una escapada corta.

Para comer, lo mejor es dejarse llevar por las tapas del centro, y para alojarte, no se me ocurre mejor sitio que el Parador de León.

5. Lisboa y alrededores, una de las mejores escapadas urbanas

Lisboa siempre apetece, pero en primavera se disfruta de una forma diferente. La luz acompaña, el clima es suave y la ciudad invita a recorrerla enlazando barrios casi sin darte cuenta. Me gusta empezar el día en Alfama, cuando todavía conserva cierta calma, e ir avanzando entre miradores y calles estrechas, dejando que el recorrido fluya solo.

Pero lo que realmente marca la diferencia en este viaje es salir de la ciudad. Sintra cambia completamente el paisaje, con el Palacio da Pena o la Quinta da Regaleira rodeados de vegetación y un ambiente totalmente distinto. Y hacia la costa, Cascais o Estoril ofrecen un ambiente más relajado, con el Atlántico como telón de fondo.

Esa combinación entre ciudad y escapadas cercanas es lo que hace que Lisboa funcione tan bien en esta época del año. Si quieres organizar bien los días y combinar ambos planes, en lovelytravelplans.com tienes una ruta por Lisboa en 3 días donde incluyo estas excursiones de forma muy práctica.

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6. Extremadura, historia, naturaleza y calma

Extremadura es uno de esos destinos que sorprenden mucho a quienes se acercan por primera vez, y la primavera es el mejor momento para descubrirla. Ciudades como Cáceres o Plasencia permiten combinar patrimonio, paseos y gastronomía en un entorno mucho más tranquilo que en otras zonas.

Si te apetece naturaleza, el Valle del Jerte o el Parque Natural de Monfragüe son opciones muy recomendables para caminar, desconectar y disfrutar del paisaje. Es una escapada muy versátil, que puedes adaptar fácilmente a un fin de semana o a un viaje más largo recorriendo distintas comarcas.

De hecho, es uno de esos viajes que merece la pena planificar con algo de mimo: en lovelytravelplans.com tienes una guía completa con itinerarios de 3, 5 y 7 días para organizar la ruta y una selección de los mejores hoteles con encanto de Extremadura para disfrutar de esta región como se merece.

7. Mallorca, una isla para disfrutar fuera del verano

Mallorca cambia por completo fuera de temporada alta. En primavera, puedes recorrer pueblos como Valldemossa o Deià en plena Serra de Tramuntana o acercarte a calas mucho más tranquilas sin preocuparte por el aparcamiento.

Palma es también una ciudad muy interesante (y poco valorada en mi opinión), con su catedral, su casco histórico y una oferta gastronómica cada vez más cuidada. Lo ideal es combinar ciudad con coche para explorar la isla a tu ritmo.

Si estás pensando en una escapada corta, organizar bien el recorrido marca la diferencia. En lovelytravelplans.com tienes una ruta de Mallorca en 3 días con paradas muy bien pensadas para este tipo de viaje.

8. Ribeira Sacra, viñedos, miradores y desconexión

La Ribeira Sacra, en el interior de Galicia, es uno de esos destinos que son un tesoro de nuestro país. En primavera, los cañones del Sil y el Miño están especialmente verdes y los miradores ofrecen algunas de las mejores vistas de Galicia.

Una buena forma de recorrer la zona es alternar coche y pequeñas paradas: el mirador de Cabezoás o el de Souto Chao son dos de los más espectaculares, y un paseo en catamarán por el río Sil permite entender mejor la dimensión del paisaje. Pueblos como Castro Caldelas o Monforte de Lemos completan la escapada con ese aire tranquilo tan característico del interior gallego.

Aquí el vino forma parte del viaje. Las bodegas de la zona, muchas de ellas en laderas imposibles, ofrecen visitas y catas que encajan muy bien en una escapada de fin de semana.

Si me preguntas por el alojamiento, lo tengo claro: Parador de Santo Estevo.

Si te apetece organizar la ruta con más detalle, en lovelytravelplans.com comparto ideas para recorrer la Ribeira Sacra combinando miradores, pueblos y alguna experiencia en bodega.

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9. Oporto y el valle del Duero, una escapada en torno al vino

Oporto es una ciudad que se disfruta sin necesidad de grandes planes. En primavera basta con dejarse llevar: bajar hacia la Ribeira a primera hora, cruzar el puente de Don Luis I con el Duero a los pies o subir poco a poco hasta el mirador de Vitória, mucho más tranquilo y con una de las mejores panorámicas del casco histórico.

Parte del encanto está en saber parar. Alternar los paseos con paradas bien elegidas marca la diferencia: Casa Guedes es uno de esos clásicos donde merece la pena sentarse a probar su famoso bocadillo de pernil, sencillo pero inolvidable. Y para alojarte, optar por una zona céntrica, por ejemplo en el Eurostars Porto Centro, te permitirá moverte caminando y disfrutar de la ciudad con calma.

Si quieres planificar tu visita, en mi ruta de 3 días por Oporto encontrarás un itinerario detallado, con paseos, rincones y recomendaciones que harán que tu escapada sea completa y sin sorpresas.

Pero aquí no te propongo “solo” visitar Oporto sino completar la escapada con una región que tenemos bien cerca y que poco visitamos, el valle del Duero en Portugal. La carretera entre Peso da Régua y Pinhão es una de las más bonitas de Portugal, con viñedos en terrazas y miradores sobre el río. Además, la oferta de hoteles con encanto es espectacular.

10. Madrid, gastronomía, ocio y cultura efervescente

Madrid es de esas ciudades a las que siempre vuelvo y nunca repito el mismo viaje. En primavera, además, se disfruta especialmente: apetece enlazar planes, alargar las comidas y dejar que el día se vaya construyendo casi solo.

Me gusta empezar sin un objetivo muy marcado, simplemente recorriendo el centro, desde el Palacio Real hacia la Plaza Mayor, y seguir después hacia barrios como La Latina o Malasaña, donde el ambiente cambia por completo en cuestión de calles. Madrid tiene eso: puedes pasar de lo más clásico a lo más alternativo en pocos minutos.

A nivel gastronómico, Madrid es inabarcable. La oferta es tan amplia y variada que siempre te quedas con sitios pendientes, por mucho que vuelvas. Puedes ir de lo más castizo a propuestas más internacionales en cuestión de minutos. Si te apetece algo diferente, en el Mercado de Antón Martín, Asian Army es una apuesta segura para probar cocina asiática auténtica, sin artificios.

Además, es una ciudad muy fácil de adaptar a lo que te apetezca en cada momento, y eso es precisamente lo que hace que funcione tan bien para una escapada en primavera.

Viajar en primavera, una invitación a salir de la rutina

La primavera siempre me parece una excusa perfecta para romper con la rutina. No hace falta esperar a las vacaciones largas ni planear un gran viaje: a veces basta con cambiar de escenario unos días, salir de lo de siempre y dejar espacio a planes más sencillos.

Y en esta época del año, todo acompaña para que surjan casi sin buscarlos.

Por eso, más que pensar en destinos lejanos, la clave está en animarse a salir, aunque sea cerca. Porque muchas veces no es tanto a dónde vas, sino el hecho de parar, desconectar y volver con otra energía.

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Si además te gusta viajar con las ideas claras y rutas bien pensadas, en lovelytravelplans.com comparto itinerarios completos, alojamientos y recomendaciones basadas en viajes reales que pueden ayudarte a dar forma a cualquiera de estas escapadas.