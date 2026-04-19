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Una cita con el cielo: los 10 lugares en la provincia de Zamora donde ver mejor el eclipse solar de agosto

Su baja contaminación lumínica y sus amplios espacios naturales convierten al territorio zamorano en un pequeño paraíso para los amantes de las estrellas

VÍDEO | Zamora, una puerta al firmamento: así promociona la Diputación el &quot;Turismo de las Estrellas&quot;

VÍDEO | Zamora, una puerta al firmamento: así promociona la Diputación el "Turismo de las Estrellas" / Diputación de Zamora

Tania Sutil

Tania Sutil

Zamora es mucho más que historia y patrimonio: es también uno de los mejores lugares para mirar al cielo. Lejos de la contaminación lumínica, la provincia se ha convertido en un pequeño paraíso para los amantes de las estrellas. Y con el eclipse solar de agosto de 2026 en el horizonte, todos los focos —nunca mejor dicho— apuntan ahora a sus miradores naturales, donde el cielo promete convertirse en espectáculo.

Si te apasiona contemplar el firmamento y buscas una lista de lugares donde observar el cielo por la noche, la apuesta segura pasa por Zamora, un destino privilegiado para el astroturismo gracias a su baja contaminación lumínica y sus amplios espacios naturales.

Así se ve un eclipse solar total desde la nave Orión

Así se ve un eclipse solar total desde la nave Orión

Sara Fernández

Los enclaves estratégicos

La web turismodeestrellas.com lanza 10 enclaves perfectos para observar el cielo en los alrededores de Zamora. Esta es la lista:

1. Lago de Sanabria.

2. Sierra de la Culebra

3. Lagunas de Villafáfila

4. Fermoselle y los Arribes del Duero

5. Benavente

LA FECHA

El 12 de agosto de 2026, España vivirá uno de los eventos astronómicos más esperados: un eclipse solar total

6. Tábara

7. Puebla de Sanabria

8. Toro

9. Alcañices

10. Camarzana de Tera

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Y es que si algo tiene Zamora es silencio, oscuridad y espacio para mirar a las alturas.

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