Una cita con el cielo: los 10 lugares en la provincia de Zamora donde ver mejor el eclipse solar de agosto

Zamora es mucho más que historia y patrimonio: es también uno de los mejores lugares para mirar al cielo. Lejos de la contaminación lumínica, la provincia se ha convertido en un pequeño paraíso para los amantes de las estrellas. Y con el eclipse solar de agosto de 2026 en el horizonte, todos los focos —nunca mejor dicho— apuntan ahora a sus miradores naturales, donde el cielo promete convertirse en espectáculo.

Si te apasiona contemplar el firmamento y buscas una lista de lugares donde observar el cielo por la noche, la apuesta segura pasa por Zamora, un destino privilegiado para el astroturismo gracias a su baja contaminación lumínica y sus amplios espacios naturales.

Sara Fernández

Los enclaves estratégicos

La web turismodeestrellas.com lanza 10 enclaves perfectos para observar el cielo en los alrededores de Zamora. Esta es la lista:

1. Lago de Sanabria.

2. Sierra de la Culebra

3. Lagunas de Villafáfila

4. Fermoselle y los Arribes del Duero

5. Benavente

LA FECHA El 12 de agosto de 2026, España vivirá uno de los eventos astronómicos más esperados: un eclipse solar total

6. Tábara

7. Puebla de Sanabria

8. Toro

9. Alcañices

10. Camarzana de Tera

Alberto Ferreras

Y es que si algo tiene Zamora es silencio, oscuridad y espacio para mirar a las alturas.