Una cita con el cielo: los 10 lugares en la provincia de Zamora donde ver mejor el eclipse solar de agosto
Su baja contaminación lumínica y sus amplios espacios naturales convierten al territorio zamorano en un pequeño paraíso para los amantes de las estrellas
Zamora es mucho más que historia y patrimonio: es también uno de los mejores lugares para mirar al cielo. Lejos de la contaminación lumínica, la provincia se ha convertido en un pequeño paraíso para los amantes de las estrellas. Y con el eclipse solar de agosto de 2026 en el horizonte, todos los focos —nunca mejor dicho— apuntan ahora a sus miradores naturales, donde el cielo promete convertirse en espectáculo.
Si te apasiona contemplar el firmamento y buscas una lista de lugares donde observar el cielo por la noche, la apuesta segura pasa por Zamora, un destino privilegiado para el astroturismo gracias a su baja contaminación lumínica y sus amplios espacios naturales.
Los enclaves estratégicos
La web turismodeestrellas.com lanza 10 enclaves perfectos para observar el cielo en los alrededores de Zamora. Esta es la lista:
1. Lago de Sanabria.
2. Sierra de la Culebra
3. Lagunas de Villafáfila
4. Fermoselle y los Arribes del Duero
5. Benavente
LA FECHA
El 12 de agosto de 2026, España vivirá uno de los eventos astronómicos más esperados: un eclipse solar total
6. Tábara
7. Puebla de Sanabria
8. Toro
9. Alcañices
10. Camarzana de Tera
Y es que si algo tiene Zamora es silencio, oscuridad y espacio para mirar a las alturas.
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