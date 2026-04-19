El arte romano y la creación más contemporánea establecen un nuevo diálogo en el Museo de Zamora

Un exvoto de época romana, con las huellas de unas sandalias, y la exposición temporal de arte abstracto de Luis Nieto protagonizaron la primera visita guiada titulada "Diálogos huellas" impulsado, por primera vez en sábado, desde el Museo de Zamora.

El itinerario, que comenzó con tres visitantes a los se fue agregando más público, arrancó en la sala de romano.

Inicio de la visita guiada en el Museo de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

En el rincón dedicado a la religiosidad, al lado del mosaico de la villa romana de Requejo en Santa Cristina de la Polvorosa, se ubica un exvoto de mármol con la silueta de unas sandalias dibujadas en direcciones contrapuestas, procedente de Petavonium, en Rosinos de Vidriales que " era una manera de agradecer o bien viajes que habían terminado bien o también trabajos o misiones de magistrados, gladiadores... aparecía en muchos contextos diferentes" explicó la responsable de didáctica del Provincial, Clara García Fraile.

La profesional también enfatizó que estas huellas "remiten a esas diferentes dimensiones temporales del pasado, cuando se agradece algo del pasado o cuando se pide a los dioses algo hacia el futuro, que para el artista Luis Nieto también es importante, sobre todo, en esta serie de las oxidaciones", una de las dos que pueden observarse en "Materia y geometría", que guarda relación con "el paso del tiempo y el concepto de tiempo geológico" concretó.

La sala de romano del Museo de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

Siguientes citas

Las próximas visitas guiada comentadas "Diálogos huellas" tendrá lugar el miércoles 20 de mayo a las 19.00 horas, dentro de las actividades con motivo del Día Internacional de los Museos, y el sábado 30 de mayo a partir de las 12.00 horas.

Talleres infatiles

Por otro lado, el centro también acogió el sábado una nueva actividad didáctica. En el taller "Cuentos paleolíticos" niños de Primaria, acompañados de un adulto, se familiarizaron con los orígenes de la expresión artística y hasta crearon sus propias pinturas rupestres con las que crearon sus propias historias.