Dos aceñas de Cabañales serán un centro de promoción agroalimentaria

El Ayuntamiento de Zamora tiene en marcha la contratación del proyecto para adecuar dos de las cuatro Aceñas de Cabañales para su uso como espacio polivalente y para la difusión de productos agroalimentarios zamoranos, una acción enmarcada en el Plan Turístico "Zamora Paisaje Cultural", respaldado por fondos Europeos.

Las aceñas se encuentran situadas en la margen izquierda del Río Duero, con acceso desde la calle Entrepuentes, en un entorno de parque de ribera situado dentro de la ciudad, cercano a barrios tradicionales como son el de Cabañales y el de Pinilla.

El entorno de las aceñas comprende una superficie aproximada de 4.085 metros cuadrados de los que actualmente se utiliza el exterior para actividades culturales, sobre todo cuando llega el buen tiempo.

Desde este espacio verde dan comienzo los paseos inferior y superior que dan acceso a las Aceñas. El paseo inferior es de piedra y está ubicado con puente, una parte discurre por tierra y otra parte dentro del agua para dar comunicación al total de las aceñas desde la orilla del río.

Estado actual de la planta baja de una de las Aceñas de Cabañales. | PROYECTO

Para dar comunicación entre ellas, se realiza en el año 2002 un proyecto de una pasarela de acero y madera, con rampas accesibles, en el año 2017, se realizan una serie de actuaciones de adecuación, mediante la ejecución de una nueva escalera que da acceso a la aceña 1 y se suministra los edificios con 30 sillas, tableros y borriquetas para mesas y algunos armarios.

El Ayuntamiento ha encargado y tiene ya en su poder una memoria valorada que permitirá hacerse con el suministro de los materiales necesarios para que las Aceñas 1 y 2 puedan funcionar como espacio polivalente y para la divulgación de los productos agroalimentarios zamoranos. Son estos suministros los que han salido a contratación por 120.000 euros, ya que se aprovecha parte del material existente ya en las Aceñas.

Lo que se va a hacer es básicamente, una limpieza a fondo, adecuación del espacio para preparar alimentos para su exposición al público de planta baja de la aceña 1, mediante el suministro de mobiliario adecuado, reutilización del material existente para conseguir estanterías y mesas , para el correcto desarrollo de las actividades gastronómicas de estilo polivalente en la Aceña 2 y suministro de mobiliario exterior para Aceña 1.

Características

La Aceña 1 tiene tres plantas sobre rasante. Cuenta con escalera de comunicación interior entre las plantas primera y segunda y con un único acceso a la planta baja desde el exterior. El edificio está habilitado para uso de centro de interpretación.

De las cuatro Aceñas existentes, el Ayuntamiento actuará en las dos primeras (enmarcadas en rojo). | J.N.

La planta primera cuenta con aseos y una pequeña sala que se encuentra comunicada con la planta baja mediante montaplatos, además de la escalera que sube a la planta segunda. La planta segunda es totalmente diáfana y cuenta con comunicación con el resto de las plantas a través de la escalera y del montaplatos.

La planta primera posee acceso desde la pasarela superior, y la planta segunda cuenta con acceso desde la planta primera.

La Aceña 2 está formada por dos plantas con accesos independientes para cada una mediante las pasarelas construidas en 2002. Dispone de dos estancias diáfanas, una por planta.

En total la superficie útil es de 215 metros cuadrados, unos 99 de la Aceña 1 y en torno a 116 de la Aceña 2.

La actuación contempla la reparación de las carpinterías y la puesta en uso de las instalaciones existentes.

Las Aceñas apenas han tenido un uso irregular durante periodos cortos de tiempo.