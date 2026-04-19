1.000 bailarines y 10.000 euros en premios en el "February Hip Hop" de Zamora

Mini solista, mini parejas, baby, infantil, junior, solista, parejas, absoluta, mega crew y premium fueron las categorías en las que compitieron alrededor de 1.000 bailares en la cita "February Hip Hop" que se celebró en el recinto de Ifeza de Zamora.

Certamen internacional de danza urbana en el que se repartieron 10.000 euros en premios y que contó con un jurado integrado por tres bailarines profesionales: Saidi, coreógrafa que ha estado bailando con Lola Índigo, Will Smith y Maluma, por ejemplo; Winston Phillips, que es internacional y ha estado llevando batallas de sus crews por todo el mundo; y Stefan, actual campeón del World of Dance de Serbia, con 15 años de trayectoria en el mundo del baile.