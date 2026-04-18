Zamora lidera la revalorización de pisos pequeños tras reformas

Zamora ofrece algunas de las mayores tasas de revalorización de vivienda tras una reforma de toda España, lo que la convierte en un destino especialmente atractivo para pequeños inversores. Así se desprende de un estudio realizado por el portal inmobiliario Idealista en el que se destaca que la rentabilidad total de comprar, reformar y vender puede oscilar entre el 24% y el 31% a nivel nacional, según la tipología de la vivienda. En el caso de Zamora, los datos indican que ese margen puede ser mayor, alcanzado entre el 25% y el 50%. Por ejemplo, en el caso de los estudios, la revalorización alcanza el 50%, siendo la media del conjunto de España del 31%.

El comportamiento se mantiene también en viviendas de tamaño medio. Los pisos de dos habitaciones, considerados el formato más habitual para familias, registran en Zamora una subida del 39% tras una reforma, compartiendo liderazgo con Lleida, y superando a la media de España que se sitúa en el 28%.

El análisis subraya una diferencia clave entre ciudades como Zamora y los grandes mercados inmobiliarios. Mientras en capitales como Madrid o Barcelona la revalorización tiende a ser menor en viviendas pequeñas debido a la alta presión de precios, en ciudades más asequibles ocurre lo contrario: cuanto más pequeña es la vivienda, mayor es su potencial de crecimiento tras una reforma. Esto se explica porque en mercados menos tensionados el estado del inmueble influye más en su precio final, permitiendo mayores márgenes de mejora tras una rehabilitación.