Tiempo veraniego en Zamora: ¿cuánto durarán las altas temperaturas?
Estos días los termómetros llegarán a marcar 29 grados en Zamora capital
La Semana Santa de Zamora tuvo un tiempo envidiable, con temperaturas agradables y cielos completamente despejados. Sin embargo, fue terminar el Domingo de Resurrección y las lluvias hicieron acto de presencia en Zamora capital.
Los días siguientes a la semana de Pasión fueron frescos, pero el jueves 9 y el viernes 10 de abril las temperaturas máximas en Zamora alcanzaron los 26 y 28 grados, respectivamente, prácticamente las mismas que se vivirán las próximas jornadas en la capital.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que este tiempo veraniego impropio del mes de abril durará al menos hasta el viernes 27, cuando hay prevista una probabilidad de precipitaciones del 85 por ciento. Así, durante toda la semana las máximas se situarán entre los 26 y los 29 grados; mientras que las mínimas serán de entre 9 y 14.
Aviso naranja en Castilla y León
La buena previsión meteorológica de Zamora capital para los próximos días contrasta con el aviso naranja que ha emitido la AEMET en el este de Castilla y León por tormentas.
En la provincia de Soria, hoy por la tarde hay "peligro importante": las tormentas podrán ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo. A partir de las 19.00 horas el aviso bajará a color amarillo.
En el este de las provincias de Burgos y Segovia también se ha establecido aviso amarillo por peligro bajo a causa de las tormentas. Estas podrán ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Tampoco se descarta algún chubasco localmente fuerte y con granizo.
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