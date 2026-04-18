La Santa Merienda combina cultura y gastronomía zamorana con la proyección de un cortometraje
El zamorano Fernando Esbec presenta en el evento su último trabajo
La asociación La Santa Merienda ha organizado una actividad cultural en el Teatro Ramos Carrión.
El acto correspondió a la proyección del último cortometraje del director zamorano Fernando Esbec, una pieza rodada íntegramente en la ciudad de Zamora en febrero de 2024.
Tras la proyección, la periodista Ana Arias dirigió un coloquio donde se analizaron los detalles del rodaje y el protagonismo de los escenarios de la capital en el trabajo de Esbec.
Gastronomía
Para finalizar el encuentro, se sirvió un vino español que contó con la colaboración de establecimientos y bodegas de la provincia, como Tinto Cinco de Copas (Bodegas Díscolo) y blanco Doña Blanca (Bodegas Tridente) y en gastronomía salmorejo con encurtidos y mollejas de Cafetería Fast, acompañados de las tortillas de La Maja.
Nueva etapa
La Santa Merienda, que tiene una directiva desde hace recientes fechas, mantiene su apuesta por el encuentro entre sus socios, combinando la promoción del talento local con la gastronomía de Zamora.
- Entre fiordos ibéricos y un gas invisible: Diez formas de disminuir el radón en los Arribes del Duero
- José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro, se habría apoyado en su mujer para ejecutar el fraude millonario
- Adjudicadas por dos millones las obras de un edificio del cuartel zamorano de Monte la Reina
- Medio siglo de historia compartida: Caja Rural de Zamora rinde homenaje a tres vidas dedicadas a la entidad
- El piso de 100 metros con terraza y ascensor en el centro de Zamora por menos de 135.000 euros
- Una chispa de una desbrozadora, posible causa del incendio de Lubián
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Cierra Keops, el único bar de Villavendimio: el pueblo zamorano se queda sin su gran punto de encuentro