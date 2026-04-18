La Santa Merienda combina cultura y gastronomía zamorana con la proyección de un cortometraje

La asociación La Santa Merienda ha organizado una actividad cultural en el Teatro Ramos Carrión.

El acto correspondió a la proyección del último cortometraje del director zamorano Fernando Esbec, una pieza rodada íntegramente en la ciudad de Zamora en febrero de 2024.

Tras la proyección, la periodista Ana Arias dirigió un coloquio donde se analizaron los detalles del rodaje y el protagonismo de los escenarios de la capital en el trabajo de Esbec.

La presidenta de La Santa Merienda, Amaya Gutiérrez, con el autor del corto, Fernando Esbec, y la periodista Ana Arias. / Cedida

Gastronomía

Para finalizar el encuentro, se sirvió un vino español que contó con la colaboración de establecimientos y bodegas de la provincia, como Tinto Cinco de Copas (Bodegas Díscolo) y blanco Doña Blanca (Bodegas Tridente) y en gastronomía salmorejo con encurtidos y mollejas de Cafetería Fast, acompañados de las tortillas de La Maja.

Nueva etapa

La Santa Merienda, que tiene una directiva desde hace recientes fechas, mantiene su apuesta por el encuentro entre sus socios, combinando la promoción del talento local con la gastronomía de Zamora.