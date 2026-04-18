Sin noticias del tren madrugador, ni en Zamora ni en Sanabria

El tiempo pasa y Zamora sigue sin tener noticias de nuevos trenes madrugadores, ni el prometido ni el que insistentemente, este viernes de nuevo, están reclamando los usuarios frencuentes del AVE a Madrid.

Sin rastro del tren madrugador de Renfe que debe permitirá unir Sanabria con Zamora y viceversa a partir del 20 de mayo. A prácticamente un mes vista de la puesta en marcha de la innovación los billetes todavía a no están a la venta en la web de la operadora.

Entre Sanabria y Madrid el día 19 aparecen un tren a las 12.27, otro a las 14.01 (el que utilizan los trabajadores de la comarca para volver a la capital) y otro a las 18.04 horas. El día siguiente , la fecha clave de los cambios, el 20 de mayo, la oferta es un tren que sale de Otero dirección Zamora y Madrid a las 12.22, otro a y otro a las 18.04. Ha desaparecido el de las 14.01. Falta pues, el que saldrá de Sanabria a las 8.04 para llegar a Zamora a las 8.39 horas.

En dirección contraria, de Madrid a Sanabria, pasando por Zamora, hasta el día 19 hay trenes a las 8.25 (llega a Otero a las 10.10), , a las 13.20 (15.13) y las 18.06 (19.45). Al día siguiente, el 20 de mayo, aparece el tren de las 13.20 (con llegada a Otero a las 15.13) y el de las 18.06 (que llega a las 19.45).

Sin embargo, ha desaparecido el de las 8.25 que llega a Sanabria a las 10.10 y tampoco se ha puesto el nuevo de que llega a Zamora a las 7.55 y a Sanabria hacia las 8.25 horas.

Movilizaciones

Sanabria es uno de los lugares donde Zamora se juega su futuro ferroviario, pero también la capital debe resolver un problema de suma importancia si es que quiere que el ferrocarril sea un factor que ayude a fijar población joven.

Y es que conseguir un tren laboral es vital para este propósito. Actualmente el primer tren llega a Madrid poco antes de las nueve de la mañana, un horario que ya de por si no es demasiado tempranero para llegar al trabajo a tiempo a lo que se suman los retrasos, en algunas temporadas habituales que demoran aún más la llegada.

Precisamente eso es lo que reclaman los usuarios habituales del AVE, que se volvían a concentrar este viernes ante la Subdelegación del Gobierno para pedir, fundamentalmente un tren verdaderamente madrugador, un tren laboral que permita vivir en Zamora y trabajar en Madrid, como se puede hacer en ciudades que están a una distancia similar, como es el caso de Valladolid.