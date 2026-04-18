El motivo por el que la Guardia Civil está pidiendo a los zamoranos que caminen por la parte interior de las aceras

"Camina por la parte interior de la acera y cuida tu bolso". Es una de las advertencias que hace la Guardia Civil a toda la población para evitar ser víctima de una estafa y, en definitiva, de un robo. Son cientos los hechos delictivos que se producen todos los días en España y Zamora no es la excepción. Para evitarlo, podemos poner en práctica varias acciones pero hay una por encima de todas: ser precavidos.

Los robos están a la orden del día por duplicado: en la calle de forma física y a través de nuestras pantallas sin ni siquiera movernos del sofá. De hecho, una de las últimas estafas sobre las que alerta este domingo la Guardia Civil es por el envío de jugosas (pero falsas) ofertas de trabajo a través de WhatsApp. "¡Cuidado! ¿Te ha llegado una oferta de trabajo por WhatsApp prometiendo dinero fácil solo por dar "likes"? ¡No caigas! Es una estafa", explica la Guardia Civil a través de sus redes sociales. "Bloquea el número y reporta inmediatamente. ¡Que no te engañen!", agregan los agentes.

Eso es el "smishing". Se trata de una estafa muy frecuente que consiste en usar mensajes SMS falsos, suplantando a bancos, empresas de mensajería o instituciones, para robar datos bancarios o instalar malware.

En la calle

Pero los robos también son frecuentes en la calle. Los cacos aprovechan sobre todo la indefensión de las personas de avanzada edad para actuar, máxime cuando van solos. Para evitarlo, el primer consejo de la Guardia Civil es "caminar siempre por el interior de la acera y llevar el bolso del lado de la pared para una mayor seguridad". El segundo, optar por bolsos con asa o sin correa, ya que "así evitarás tirones inesperados". Es una buena forma de tener bien agarradas tus pertenencias personales, sin dejar casi margen para actuar a los ladrones. Y tercera, "evita la ostentación de joyas u objetos que puedan llamar la atención".

No obstante, la Guardia Civil recoge en su página web un gran número de consejos. Son todos estos: