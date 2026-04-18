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José Manuel del Barrio recibe el premio "Gloria Begué"

La Universidad de Salamanca destaca su trayectoria docente como "excelente"

José Manual del Barrio (centro) durante la entrega del galardón.

José Manual del Barrio (centro) durante la entrega del galardón. / Cedida

Leticia Galende

El zamorano José Manuel del Barrio Aliste ha recibido el premio "Gloria Begué" que otorga la Universidad de Salamanca a los profesores y profesoras que acrediten tres evaluaciones del Programa Docencia con la calificación de "Excelente". El acto de entrega se produjo en el Paraninfo con la presencia del rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado.

Durante el evento también se entregaron los premios "María de Maeztu" a la excelencia científica a veinte docentes.

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En su intervención, Corchado destacó que "todos los galardonados son el testimonio vivo de la excelencia de la institución académica". Asimismo, el rector reconoció "su dedicación, esfuerzo y trabajo, así como su compromiso diario que ha elevado la docencia y la investigación a la máxima categoría".

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