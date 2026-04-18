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Críticas a la Diputación de Zamora por difundir la tauromaquia entre los niños

La Fundación Franz Weber acusa a la institución de "adoctrinar" a los menores en la violencia contra los animales

Presentación de unas jornadas taurinas en la Diputación, el pasado año.

Presentación de unas jornadas taurinas en la Diputación, el pasado año. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

La Fundación Franz Weber ha lamentado este sábado la colaboración de la Diputación Provincial de Zamora con actividades de carácter taurino que proponen el acceso gratuito o bonificado de las personas menores de edad, situación contraria a las advertencias del Comité de los Derechos del Niño de 2018, 2023 y 2026.

La ONG recuerda que el Gobierno ha dado soporte a actividades como "clases taurinas" o juegos de simulación "que buscan adoctrinar a niñas y niños en la violencia de la tauromaquia. Ahora sigue con esta estrategia apareciendo en una actividad de presentación de las corridas de toros en Zamora, que incluirán descuentos de acceso para estos grupos vulnerables".

"El pasado mes de febrero el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas reprendió a España y a las comunidades autónomas por seguir permitiendo estos accesos y la visualización de violencia directa por parte de niñas, niños y adolescentes".

Esta petición, explica la Fundación, se fundamentó en el apartado 23 de las Observaciones Finales: "Preocupado por el hecho de que los niños sigan presenciando la violencia y la muerte de los participantes durante las fiestas taurinas populares que se celebran en todo el Estado parte, el Comité reitera sus recomendaciones anteriores y recomienda que el Estado parte, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción, y lleve a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros"

Es precisamente la segunda parte de la objeción, indica Franz Weber, relacionada con la sensibilización, "donde chocan los poderes públicos al promover actividades que exponen a estos chicos y chicas a prácticas que pueden impactar sobre su desarrollo social, psicológico y moral.

Estudios advierten del riesgo de mera exposición

Estudios realizados desde finales de los 90 evidencian el impacto negativo sobre niñas, niños y adolescentes de la tauromaquia, incluso visualizando a través de una pantalla. Trabajos como el realizado por investigadores de la Universidade da Coruña y la Universidad Complutense de Madrid mostraron que los menores desarrollaban una insensibilización sobre lo que sucedía en el ruedo, además de no disponer de herramientas evolutivas suficientes para evaluar lo que sucedía en estas actividades.

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Además del evidente riesgo de que el niño sufra angustia e incluso efectos traumáticos originados por la exposición de escenas de agresiones violentas hacia humanos y animales, la exposición a la violencia en la infancia puede contribuir a la normalización de la violencia y fomentar actitudes de aceptación de la agresión.

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