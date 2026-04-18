Así se hace la cortina sayaguesa en Zamora

"Somos una asociación cultural de la comarca de Sayago, y nos llamamos Red Sapiense, que significa Sayago piedra en seco, porque nuestro objetivo es defender las construcciones tradicionales de piedra en seco, que están protegidas por la Unesco desde hace unos años, pero que no están reconocidas en Castilla y León, y especialmente en la zona nuestra de Sayago se están perdiendo. Por muchos motivos, principalmente la despoblación, la gente al final las acaba cambiando por alambradas, porque es mucho más barato, es más fácil de hacer, más rápido, y hay menos gente que queda conociendo la técnica de la construcción. Nuestro objetivo primero es dar a conocer esta construcción, ponerla en el valor que se merece, y luego enseñar a la gente que quiera con la gente que ya sabe. Estamos uniendo la generación que las hizo con la generación que ahora tiene curiosidad por hacerlo".

En un minuto explicaba Sergio Aguilar (buenajera en redes sociales) lo que es la construcción con piedra seca, el objetivo de la asociación a la que pertenece y que preside Jaime del Barrio.

Este sábado aprovecharon una nueva edición del mercado ecológico de Zamora de los terceros sábados del mes, "La plaza ecológica", para levantar, en vivo y en directo, una cortina sayaguesa en plena plaza de la Constitución.

El asunto consiste en "colocar una serie de piedras hincadas, planas, verticales, que se llaman hincones, cincones, jincones (depende de cada pueblo cambia el nombre), sobre ellas se colocan dos piedras laterales que van dando un poco más de estabilidad, luego se va llenando con una serie de piedras más menudas en una o en dos filas que van colocadas en paralelo rellenando los huecos entre los hincones, que se llama el pergón. Y finalmente lo vamos a cubrir con unas piedras planas que se colocan a modo de un dominó caído, que se llaman las coberteras, que son una especie de tejadillo que las protege y les da más estabilidad".

Las paredes se construían, como fue el caso, en comunidad, de tal suerte que, entre muchas personas, levantaban el muro de piedra.

En junio se va a hacer un encuentro internacional en Roelos de Sayago.