La asociación Amigos de Baltasar Lobo recupera las visitas guiadas por Zamora para dar a conocer la vida y obra del escultor, con recorridos en mayo, junio y septiembre
Los recorridos incluyen el almacén del Museo o la Casa de los Gigantes y tienen inscripciones gratuitas para un máximo de 25 personas
Las visitas guiadas a la ruta de Baltasar Lobo por la ciudad de Zamora regresan de la mano de la asociación Amigo de Baltasar Lobo con el fin de difundir la vida y obra de Baltasar Lobo y mostrar su legado en Zamora.
Los recorridos, llevados a cabo por la guía de turismo Chiara Sportoletti, tendrá lugar en mayo, junio y septiembre.
Fechas
Con motivo del Día Internacional de los Museos habrá dos recorridos el 19 de mayo. El primero será a las 11.00 horas con punto de salida en la plaza de Catedral y el segundo a las 17.00 horas, en la plaza de Santa Lucía.
En junio las citas serán el 20 a las 17.00 horas desde Santa Lucía y el 21, a las 11.00 horas desde la plaza de la Catedral.
En septiembre las dos últimas visitas coincidirán con la fecha del fallecimiento del escultor terracampino el 3 de septiembre, serán a las 11.00 horas y a las 17.00 horas.
Recorrido
En todos los itinerarios se visitará el Museo Baltasar Lobo, los jardines que llevan su nombre y el castillo, mientras que en el Museo de Zamora se podrá descubrir el almacén donde se conservan “cerca de 800 piezas” del legado del artista, procedentes del taller parisino del escultor.
Inscripciones
Cada visita contará con un máximo de 25 participantes y la inscripción, obligatoria y gratuita, debe realizarse enviando un correo a arteduero@gmail.com o bien amigosdebaltasarlobo@gmail.com indicando nombre completo, teléfono de contacto y fecha de visita
El legado de Baltasar es Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León desde octubre de 2023.
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