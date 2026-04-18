La artista Isabel Robles hace eternos sus recuerdos

"Hay situaciones en la vida que hacen reflexionar y tomar decisiones que obligan a echar la vista atrás". Con esta pretensión la artista zamorana Isabel Robles ha configurado una nueva muestra en Zamora. Exposición que puede verse en la Sala de La Encarnación de la Diputación de Zamora hasta el 25 de abril.

Nacida en Bilbao, a los cinco años se trasladó a Zamora, la tierra natal de sus padres. Desde muy pronto, notó que le atraía el dibujo, especialmente la pintura. Afición en la que se inició garabateando en cualquier papel en blanco que se encontraba en la casa de sus padres.

Con el paso de los años, Robles fue formando su personalidad y ampliando sus conocimientos a otras disciplinas artísticas como la cerámica o la música formando parte de la coral Peña Tajada de la Casa de Zamora en Madrid.

Perteneciente, entre otras, a la Agrupación Española de Acuarelistas, donde ha ejercido su docencia artística, la pintora puede presumir de haber expuesto en practicamente todo el territorio nacional, además de tener distribuida parte de su obra en varios países. Sin embargo, Robles no ha olvidado nunca sus orígenes, presumiendo de su tierra.

La de La Encarnación es la quinta muestra de la autora. Exposición en la que invita al público a unirse a sus recuerdos. Acuarelas llenas de sugerencias y matices, que buscan comunicar al visitante distintos estados de ánimo.

La muestra puede visitarse de manera gratuita en el siguiente horario: