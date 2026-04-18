Adjudicada la reparación del paso de Puerta Nueva de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha adjudicado a la empresa Construcciones y Obras Llorente el proyecto de reparación del paso inferior existente en la avenida de Portugal a la altura de la calle Puerta Nueva por un importe de 646.237 euros (impuestos incluidos).

Trabajos que cuentan con cuatro meses de plazo para su ejecución y que implicarán el corte al tráfico de ese paso durante algún tiempo. Al contrato, se presentaron seis empresas, decantándose por la adjudicataria por ser la oferta con mayor puntuación obtenida.

Los trabajos ya se licitaron en mayo del pasado año, pero entonces ninguna empresa concurrió a los mismos, por lo que el consistorio incrementó el precio de licitación. No obstante, la oferta aceptada es bastante inferior al presupuesto cifrado por el Ayuntamiento en 816.781 euros (IVA incluido).