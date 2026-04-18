Obras
Adjudicada la reparación del paso de Puerta Nueva de Zamora
La actuación tiene un coste de 646.237 euros (IVA incluido) y cuatro meses de plazo
El Ayuntamiento de Zamora ha adjudicado a la empresa Construcciones y Obras Llorente el proyecto de reparación del paso inferior existente en la avenida de Portugal a la altura de la calle Puerta Nueva por un importe de 646.237 euros (impuestos incluidos).
Trabajos que cuentan con cuatro meses de plazo para su ejecución y que implicarán el corte al tráfico de ese paso durante algún tiempo. Al contrato, se presentaron seis empresas, decantándose por la adjudicataria por ser la oferta con mayor puntuación obtenida.
Los trabajos ya se licitaron en mayo del pasado año, pero entonces ninguna empresa concurrió a los mismos, por lo que el consistorio incrementó el precio de licitación. No obstante, la oferta aceptada es bastante inferior al presupuesto cifrado por el Ayuntamiento en 816.781 euros (IVA incluido).
- Entre fiordos ibéricos y un gas invisible: Diez formas de disminuir el radón en los Arribes del Duero
- José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro, se habría apoyado en su mujer para ejecutar el fraude millonario
- Adjudicadas por dos millones las obras de un edificio del cuartel zamorano de Monte la Reina
- Medio siglo de historia compartida: Caja Rural de Zamora rinde homenaje a tres vidas dedicadas a la entidad
- El piso de 100 metros con terraza y ascensor en el centro de Zamora por menos de 135.000 euros
- Una chispa de una desbrozadora, posible causa del incendio de Lubián
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Cierra Keops, el único bar de Villavendimio: el pueblo zamorano se queda sin su gran punto de encuentro