Zamora abre una puerta al misterio con una nueva asociación dedicada a lo desconocido.

"Nos interesamos por aquellos temas que, más allá de lo conocido, despiertan preguntas y abren puertas al conocimiento desde una perspectiva plural y respetuosa". Nando Domínguez, Marina Requejo y Hugo Girao presentarán oficialmente, en la tarde del 17 de abril, a las 19.00 horas en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora, la Asociación de Estudios del Misterio: "Nuestro objetivo es crear espacios donde lo desconocido pueda ser explorado con seriedad y rigor, sin perder la capacidad de asombro", dicen desde la directiva.

Un nuevo espacio para la investigación y divulgación de lo desconocido nace en Zamora con el propósito de fomentar la cultura, el pensamiento crítico y la curiosidad a través del estudio de los grandes enigmas que han acompañado a la humanidad. Para ello, la asociación organizará conferencias, exposiciones temáticas, mesas redondas, ciclos de cine y encuentros especializados sobre fenómenos insólitos, historia oculta, leyendas, ciencia fronteriza, arqueología misteriosa o parapsicología.

"Creemos firmemente que el misterio no es sinónimo de oscuridad, sino de conocimiento en expansión. Desde una mirada abierta, interdisciplinaria y accesible para todos los públicos, queremos aportar a la construcción de una cultura del misterio seria y participativa", exponen.

El principal objetivo es, según indican, "poner de relieve los temas asociados a la investigación de aquellos sucesos a los cuales la ciencia no tiene una respuesta clara", como la ufología, civilizaciones antiguas, conocimiento ancestral, filosofías espiritualistas, tradiciones y cultura, en especial de la zona de Zamora, todo ello a través de distintas actividades y encuentros de investigación.