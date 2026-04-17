Usuarios del tren madrugador de Zamora se movilizan de nuevo para exigir el restablecimiento del servicio

Este 17 de abril se movilizaban una vez más los usuarios del tren madrugador que conecta Zamora con la capital, pidiendo de nuevo el restablecimiento del servicio.

Bajo el lema "Sin tren madrugador, Zamora se queda atrás", Ausave sigue reclamando una conexión con Madrid que resulte compatible con la jornada laboral, entre las 7.30 y las 8.15 horas. Tras numerosas movilizaciones en distintos escenarios, los afectados se han reunido de nuevo a las 19.00 horas de la tarde de hoy, esta vez frente a la Subdelegación del Gobierno.

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Otras problemáticas del servicio

Esta no es la única queja de los usuarios de la línea que conecta Zamora con Madrid, también los reiterados retrasos de los trenes y, en resumen, un trato que consideran desfavorable e injusto para la provincia.