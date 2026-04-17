Estos son los edificios de Zamora que tiene que pasar este año la inspección técncia

El Ayuntamiento de Zamora ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos y página web municipal el censo de edificios obligados a realizar la Inspección Técnica de Edificios durante el año 2026, esto es, aquellos que en 2025 han cumplido 40 años desde su fecha de terminación (1985) o cuando hayan sido objeto de rehabilitaciones integrales o totales, desde la fecha de terminación de tales intervenciones.

El listado tiene carácter meramente informativo, indica el Consistorio, por lo que puede "contener errores, qué comprobados, serán depurados por el Ayuntamiento de Zamora. Asimismo, se recuerda que todos aquellos inmuebles que se contemplaban en el listado publicado en 2025, o que estuviesen obligados a realizar en función de su antigüedad la ITE y que no la hayan realizado, siguen estando obligados a su realización".

La inspección técnica de edificios en Castilla y León es obligatoria en los municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes, obligación que corresponde a los propietarios. Deben someterse a una primera inspección técnica todos los edificios dentro del año natural siguiente a aquel en que se cumplan 40 años desde su fecha de terminación o cuando hayan sido objeto de rehabilitaciones integrales o totales, desde la fecha de terminación de tales intervenciones.

Además, deben someterse a sucesivas inspecciones cada diez años. Además de la publicación informativa, el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León prevé, cuando los propietarios no realicen la inspección técnica en los plazos legalmente indicados, el requerimiento municipal para que dentro de un plazo máximo de tres meses la realicen, transcurrido el cual la podrá realizar de oficio el Ayuntamiento, a costa de los propietarios.

Sin perjuicio de ello, el artículo 348 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León tipifica como infracción leve el incumplimiento de las normas sobre inspección técnica de edificios, a la que corresponde una sanción, según el artículo 352 de dicho Reglamento de multa de 1.000 a 10.000 euros.

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