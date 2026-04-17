Sanidad y la Federación Salud Mental Castilla y León impulsan con periodistas una guía para prevenir el suicidio

“El suicidio no es una enfermedad, sino una conducta que en algunos casos se relaciona con un problema de salud mental, mientras que en otros no existe un trastorno mental diagnosticable”, aclara el coordinador de la Estrategia de Salud Mental de Castilla y León, destacando la importancia de que la información publicada sobre estos casos se ajuste a criterios de rigor, responsabilidad y utilidad pública.

La Consejería de Sanidad y la Federación Salud Mental Castilla y León han puesto en marcha, junto a periodistas de toda la Comunidad, un proyecto pionero para mejorar el tratamiento informativo del suicidio en los medios de comunicación con el objetivo de contribuir a su prevención y promover una narrativa más responsable sobre la salud mental.

La iniciativa se concretará en la elaboración de una Guía de buenas prácticas para el tratamiento informativo del suicidio en los medios de comunicación, una herramienta que busca servir de apoyo a los profesionales a la hora de abordar un asunto especialmente sensible y de gran impacto social.

“Los periodistas juegan un papel clave en la construcción del relato social sobre el suicidio y, con este texto, se busca promover un tratamiento informativo responsable, riguroso y comprometido del tema que contribuya a su prevención y a una mejor comprensión”, añadió. El coordinador también incidió en el carácter novedoso de la propuesta, al considerar que se trata de una herramienta específica para ayudar a los medios a informar de manera adecuada sobre una realidad compleja.

En la presentación se recordó que ya se han desarrollado otras medidas relacionadas con el tratamiento del suicidio y que, especialmente en los medios escritos, este asunto se ha venido abordando de forma bastante adecuada. No obstante, se destacó que el valor diferencial de esta nueva guía radica en la colaboración de tres ámbitos: medios de comunicación, entidades de salud mental y profesionales sanitarios.

Para desarrollar la iniciativa se ha constituido un grupo de trabajo multidisciplinar en el que participan profesionales de diferentes zonas de Castilla y León y de distintos formatos informativos, entre ellos prensa escrita y digital, radio y televisión. La responsable del Área de Comunicación de la Federación Salud Mental Castilla y León, Diana Gutiérrez, explicó que el objetivo es “contar con la más amplia diversidad de perfiles posible para garantizar que la guía resultante sea útil y aplicable en diferentes contextos profesionales”.

La futura guía no tendrá carácter obligatorio. Los distintos medios de Castilla y León podrán adherirse a ella de forma voluntaria y posteriormente se realizará un seguimiento del proyecto, especialmente a través de FEAFES y de la Federación Salud Mental Castilla y León, que actuará como coordinadora.

El propósito de esta iniciativa no se limita a orientar a los profesionales de la comunicación, sino que aspira también a incorporar una dimensión preventiva al tratamiento informativo del suicidio. Así, se plantea que junto a las noticias sobre estos hechos puedan difundirse también recursos útiles, como la red de atención en salud mental, los teléfonos de ayuda y prevención o información sobre señales de alerta que pueden aparecer previamente.

Últimos datos de Zamora

En este contexto, los últimos datos de la Junta de Castilla y León reflejan que la provincia de Zamora registró 16 suicidios en 2024, el doble que en 2023, cuando se contabilizaron 8 casos. La cifra devuelve a la provincia a niveles similares a los de 2019 y 2022, después del mínimo anotado el pasado año.

La evolución de los últimos ejercicios muestra una trayectoria irregular: en 2018 se registraron 20 suicidios; en 2019, 16; en 2020, 20; en 2021, 24, el dato más alto de la serie reciente; en 2022, 16; en 2023, 8; y en 2024, nuevamente 16.

Los datos de 2024 evidencian además una clara diferencia por sexos. De los 16 fallecimientos contabilizados en Zamora, 14 correspondieron a hombres y 2 a mujeres. Por grupos de edad, la mayor incidencia se concentró en personas de 70 o más años, con 8 casos, seguidas del tramo de 30 a 49 años, con 5. Además, se registraron 2 casos entre los 50 y 69 años y 1 entre los 15 y 29 años.

En 2023, los 8 suicidios registrados en la provincia correspondieron exclusivamente a hombres. Aquel año, la distribución por edades situó 4 casos en mayores de 70 años, 3 en el grupo de 50 a 69 años y 1 entre 15 y 29 años.

El comportamiento de la serie muestra oscilaciones notables de un año a otro, con un pico reciente en 2021, una fuerte caída en 2023 y un repunte en 2024. Pese a ello, especialistas y administraciones recuerdan que detrás de cada cifra existen situaciones complejas en las que intervienen factores sociales, sanitarios y personales, por lo que insisten en reforzar la prevención, la detección temprana y la atención en salud mental.

Si esta situación afecta a alguien cercano, en España está disponible la Línea 024, gratuita y operativa las 24 horas para atención a la conducta suicida. En caso de urgencia inmediata, el teléfono de emergencias es el 112.