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Restricciones de tráfico el domingo 19 de abril en la ciudad de Zamora: este es el motivo

Se recomienda que se eviten los desplazamientos en vehículos

Zamora. Media maratón

Zamora. Media maratón / Alba Prieto / LZA (Archivo)

L. G. M.

La Policía Municipal ha informado que el próximo domingo, día 19 de abril, se producirán diversas restricciones al tráfico en la ciudad de Zamora. ¿El motivo? La celebración de la 41° edición de la Media Maratón de Zamora, que comenzará a las 11.00 horas.

Por este motivo, el acceso en vehículo a los campos de fútbol de Valorio permanecerá cortado desde las 11:30 hasta las 13:30 horas (hora aproximada).

En el mismo horario, tampoco se podrán retirar vehículos estacionados en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva.

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Se recomienda que desde el inicio de la prueba hasta las 13:30 horas, se eviten los desplazamientos en vehículos y en caso de ser imprescindible, se lleven a cabo preferentemente por las avenidas de Cardenal Cisneros, Portugal y Galicia.

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