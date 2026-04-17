La primera concentración de motos "Zamora sobre ruedas" avanza su programación

"Zamora sobre Ruedas", así es cómo se ha bautizado a la primera concentración de motos que se va a realizar en la capital. Un evento que no quiere ser una concentración al uso, sino que busca incluir otras actividades con el objetivo de promocionar la gastronomía, la cultura y los encantos de la provincia. Es, por ello, que la cita tendrá como hilo conductor un producto característico de la zona, en este caso el vino.

"Todos los años va a cambiar y todos los años va a tener un producto estrella", anuncia el organizador del evento, Ismael Iranpour.

Concentración que se desarrollará los días 22, 23 y 24 de mayo, teniendo como sede el recinto ferial Ifeza, donde acamparán los participantes. Punto de partida de las distintas rutas que se llevarán a cabo para conocer distintas bodegas. "Queremos que los motoristas que vengan conozcan que tenemos una magnífica gastronomía, una magnífica cultura y un magnífico territorio", declara el diputado de Desarrollo Económico y presidente de Ifeza, Emilio Fernández.

Presentación de la I Concentración de Motos "Zamora sobre ruedas" en la Plaza de Viriato. / José Luis Fernández / LZA

Cita que se producirá durante el fin de semana de La Hiniesta impulsando el turismo del motor "para tener un fin de semana más en Zamora en el que no se va a parar. Un fin de semana muy interesante al que se le sumarán diferentes propuestas culturales", añade el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.

"Es lo que necesita Zamora, actividad, que la gente nos visite, que la gente disfrute de la gastronomía, de la cultura de nuestra ciudad y este tipo de actividades es lo que lo potencia", comenta la técnico de Comunicación de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos.

Inscritos y programa

Más de 400 personas ya se han apuntado a la I Concentración "Zamora sobre ruedas" . No obstante, las inscripciones permanecerán abiertas hasta el mismo viernes en el que comience el evento. "Más del 80% son de fuera, hay de Castellón, de Lleida, de San Sebastián, de Toledo, de Murcia o de Valencia", precisa el organizador.

PRESENTACIÓN I CONCENTRACIÓN DE MOTOS "ZAMORA SOBRE RUEDAS". Plaza de Viriato. / José Luis Fernández / LZA

El programa incluirá rutas por Bercianos de Aliste, Fermoselle y Toro. Además, se realizará una parada en el Parque de La Marina para inaugurar la cita el viernes a partir de las 17.00 horas. "Vamos a hacer una exposición con stunt y freestyle en la avenida Príncipe de Asturias, también tendremos música en vivo y la gente podrá disfrutar de todo lo que es el evento en la propia ciudad", detalla Iranpour.

En Ifeza, los participantes disfrutarán además de un simulador de MotoGP, tres pases de stunts y freestyles, además de música al finalizar cada jornada. Animación que estará a cargo de la macrodiscoteca Alefrán, el viernes, y la Selvatika, el sábado.