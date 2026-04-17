El piso de 100 metros con terraza y ascensor en el centro de Zamora por menos de 135.000 euros

Si lo que buscas es una vivienda espaciosa, con grandes posibilidades y en una de las zonas más emblemáticas de Zamora, este piso de Tucasa.com puede que sea tu futuro hogar. Muy cerca de la Plaza Mayor, es una oportunidad a tener en cuenta si lo que quieres es un piso grande pero sin ser desmesurado.

La vivienda cuenta con 97 metros cuadrados distribuidos en un luminoso salón, cuatro dormitorios —uno de ellos con aseo en suite—, un baño completo, cocina independiente con despensa y un balcón con vistas a la iglesia de San Vicente, uno de los rincones más reconocibles del casco histórico.

Uno de los dormitorios con baño en la vivienda. / Tucasa.com

El inmueble se encuentra de origen, lo que permite adaptarlo completamente al gusto del comprador y aprovechar al máximo su potencial. Dispone de carpintería exterior con doble ventana de aluminio y madera, suelos de parquet, carpintería interior de madera y sistema de calefacción y agua caliente por gas natural.

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Ubicado en un edificio con ascensor y adaptado a personas con movilidad reducida, ofrece además una cuota de comunidad muy ajustada, de 30,50 euros al mes.

Características generales de la vivienda. / Tucasa.com

Salón de la vivienda. / Tucasa.com

Una vivienda con ubicación privilegiada y múltiples opciones, ideal tanto como residencia habitual como para inversión en pleno corazón de Zamora.