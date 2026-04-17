Patrullas escolares zamoranas de ciberseguridad por triplicado

Alumnos y profesores ganadores de la fase autonómica de la Ciberliga de la Guardia Civil, una competición sobre ciberseguridad y retos tecnológicos, recibieron ayer los diplomas que les acreditan como ganadores.

En esta edición, los primeros clasificados que acudirán a la fase nacional son todos de la provincia de Zamora, de centros de Puebla de Sanabria, Benavente y Toro. Los tres equipos zamoranos de cuarto de ESO, a los que felicitaron ayer las autoridades, acudirán a la fase final de la competición que se celebrará del 21 al 23 de abril en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez (Madrid).

Profesora y alumnos del equipo del Instituto Valverde de Lucerna de Puebla de Sanabria. / José Luis Fernández

La entrega de diplomas acreditativos como mejores equipos de la comunidad en la VII Ciberliga de la Guardia Civil ha tenido lugar en la Comandancia de le Guardia Civil de Zamora. En esta edición, los tres equipos que representarán a la comunidad autónoma pertenecen a la provincia de Zamora, siendo estos el IES Valverde de Lucerna de Puebla de Sanabria, el colegio San Vicente de Paúl de Benavente y el IES Claudio Moyano de Zamora.

Si bien, el equipo perteneciente al Instituto de Educación Secundaria Claudio Moyano de esta capital, había quedado en cuarta posición en la fase clasificatoria, pasando a participar como tercer clasificado por la renuncia de un centro escolar de la provincia de Ávila a participar en la fase final, haciendo que el equipo del Claudio Moyano ocupe esa plaza.

Esta séptima edición, en su modalidad pre-amateur, está dirigida a alumnos de cuarto de la ESO y busca formar y concienciar a los jóvenes para que naveguen de forma segura y responsable, se ha llevado a cabo en 13 Comunidades Autónomas, (Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Murcia, Valencia, Castilla La Mancha, Islas Canarias, Navarra, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Castilla y León) además de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Estos equipos participarán en la fase final de la competición que se celebrará los días 21, 22 y 23 de abril. Las actividades a desarrollar por los equipos que disputarán la fase final serán similares a las de la fase clasificatoria (conferencias teóricas, ejercicios prácticos y desarrollo de los retos de la competición), pero mucho más variadas y contando con la colaboración de diferentes actores de relevancia dentro del panorama español de ciberseguridad, como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) o la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), entre otras entidades del sector público y también empresas privadas del sector tecnológico.

A esta entrega de los diplomas acreditativos han asistido, el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco; el teniente coronel jefe de la comandancia, Héctor David Pulido; el comandante jefe de operaciones Jesús José González Tejada; y la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez Martín, así como los alumnos galardonados y personal de los centros clasificados para la fase final.