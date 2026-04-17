Mil migrantes que pidieron asilo en Zamora optan a la regularización

Aunque se desconoce el dato de migrantes que podrán acogerse en la provincia al proceso extraordinario de regularización que permite legalizar su situación en España y desde la Subdelegación del Gobierno en Zamora no se atreven tampoco a dar una cifra estimativa, sí que se conoce un dato, el de los extranjeros que han solicitado asilo en los dos últimos años, que es uno de los supuestos para acogerse a la regularización.

Esa solicitud de estancia por motivos de persecución política en su país de origen la han realizado en las oficinas de Zamora un millar de personas extranjeras a lo largo de los años 2024 y 2025, según ha precisado el subdelegado, Ángel Blanco.

Pese a ello, ha advertido que muchos de ellos no residían en esta provincia, sino que tramitaron aquí esa solicitud porque en el lugar en el que vivían la espera para pedir asilo era muy larga y en Zamora no.

Eso ha pasado también en la primera jornada para solicitar cita previa presencial para acogerse a la regularización extraordinaria. La petición de cita se abrió este jueves a primera hora y por la tarde aún quedaban huecos para hacer el trámite en persona, el lunes, el martes o el miércoles de la próxima semana, los tres primeros días que se puede hacer presencialmente. En Zamora se han habilitado cuatro puestos específicos para realizar ese trámite en las oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social de la avenida de Requejo y otros dos en la oficina central de Correos de la calle Santa Clara.

Puntos de atención

Ángel Blanco, ha explicado que en la Tesorería de la Seguridad Social habrá atención presencial de lunes a viernes los días laborales en horario de 16.00 a 19.00 horas, mientras que en Correos el horario será de 8.30 a 17.30 horas. La cita previa es obligatoria para acudir a esos puntos de recogida de solicitudes presenciales, ha recordado el subdelegado, que también ha advertido que en la Oficina de Extranjería no se efectúa el trámite.

Además de los puntos de atención presencial, existe la posibilidad de realizar todo el proceso telemáticamente y en ese caso la ventanilla virtual ya está abierta y permanecerá así las 24 horas del día todos los días de la semana, hasta el próximo 30 de junio. "La idea es que se gestione mucho telemáticamente", ha declarado Ángel Blanco, que pese a ello ha admitido que las características poblacionales de Zamora hacen que pueda haber un porcentaje algo mayor de personas que tramitan la solicitud en persona.

Preguntas Frecuentes

Antes de llevar a cabo la tramitación es importante saber a qué personas está dirigida esta medida. Por ello, si has solicitado la Protección Internacional en España antes del 1 de enero de 2026, o si estás en una situación administrativa irregular y has llegado a España antes de la misma fecha, esta información te interesa.

Así mismo, el Ministerio ha publicado un documento en el que constan los requisitos generales para llevar a cabo la tramitación. Por un lado, estar en España antes del 1 de enero de 2026 y demostrar una permanencia ininterrumpida de al menos 5 meses en el momento de la solicitud. En segundo lugar, no tener antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

Si no eres ni has sido solicitante de Protección Internacional, además debes demostrar uno de estos tres supuestos: haber trabajado en España por cuenta ajena o propia; tener una unidad familiar con hijos menores, hijos mayores con discapacidad, o ascendientes de primer grado; encontrarte en situación de vulnerabilidad, acreditada mediante el certificado correspondiente.

Además, el Gobierno ha creado una web destinada a, en primer lugar, ofrecer información detallada sobre el proceso. En segundo lugar, incorpora un simulador de requisitos y, en tercer lugar, permite, desde el propio portal, iniciar el trámite de manera telemática través del certificado electrónico, o mediante representantes autorizados.

Cabe destacar que las notificaciones a los solicitantes se harán preferentemente por la misma vía por la que se inicio el proceso.