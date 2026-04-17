Barrios
La mejora del drenaje soluciona los problemas de encharcamiento por lluvias en el barrio zamorano de Pantoja
El Ayuntamiento acomete una actuación en las calles Granados y Libertad
A. F.
El Ayuntamiento de Zamora ha finalizado los trabajos de mejora del drenaje superficial en las calles Granados y Libertad, una actuación dirigida a solucionar los problemas de encharcamiento que venían afectando a estas vías y, especialmente, a los accesos a los portales colindantes.
La intervención ha consistido fundamentalmente en la ejecución de nuevos sistemas de recogida y evacuación de aguas pluviales, mediante la instalación de canales longitudinales de drenaje con rejillas de captación, conectados a la red existente, según ha informado el Ayuntamiento de Zamora.
Estos elementos permiten interceptar el agua de escorrentía superficial antes de que se acumule en puntos bajos o acceda a las edificaciones. En concreto, se han dispuesto líneas de drenaje en los tramos más sensibles, coincidentes con pendientes naturales de la vía y zonas donde se producían acumulaciones recurrentes de agua.
Asimismo, se ha procedido a la reposición del firme afectado, con trabajos de sellado y regularización del pavimento para garantizar una adecuada evacuación del agua y mejorar la durabilidad de la actuación.
De igual modo, en los accesos a portales se han ejecutado soluciones específicas, como la colocación de rejillas transversales de drenaje junto a las fachadas, con el objetivo de evitar la entrada de agua en los inmuebles durante episodios de lluvia intensa.
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