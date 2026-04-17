La mejora del drenaje soluciona los problemas de encharcamiento por lluvias en el barrio zamorano de Pantoja

El Ayuntamiento de Zamora ha finalizado los trabajos de mejora del drenaje superficial en las calles Granados y Libertad, una actuación dirigida a solucionar los problemas de encharcamiento que venían afectando a estas vías y, especialmente, a los accesos a los portales colindantes.

La intervención ha consistido fundamentalmente en la ejecución de nuevos sistemas de recogida y evacuación de aguas pluviales, mediante la instalación de canales longitudinales de drenaje con rejillas de captación, conectados a la red existente, según ha informado el Ayuntamiento de Zamora.

Estos elementos permiten interceptar el agua de escorrentía superficial antes de que se acumule en puntos bajos o acceda a las edificaciones. En concreto, se han dispuesto líneas de drenaje en los tramos más sensibles, coincidentes con pendientes naturales de la vía y zonas donde se producían acumulaciones recurrentes de agua.

Asimismo, se ha procedido a la reposición del firme afectado, con trabajos de sellado y regularización del pavimento para garantizar una adecuada evacuación del agua y mejorar la durabilidad de la actuación.

De igual modo, en los accesos a portales se han ejecutado soluciones específicas, como la colocación de rejillas transversales de drenaje junto a las fachadas, con el objetivo de evitar la entrada de agua en los inmuebles durante episodios de lluvia intensa.