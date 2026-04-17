Medio siglo de vida compartida: Caja Rural de Zamora rinde homenaje a tres vidas dedicadas a la entidad

Caja Rural de Zamora ha celebrado un emotivo acto de reconocimiento a tres de sus empleados históricos, quienes han alcanzado el excepcional hito de cumplir 50 años de trayectoria profesional dentro de la entidad. Un acontecimiento poco habitual en el contexto laboral actual, que pone en valor la fidelidad, el compromiso y la vocación de servicio que han caracterizado a los homenajeados a lo largo de cinco décadas.

El acto, que contó con la presencia de compañeros, directivos y familiares, sirvió para poner en contexto una vida profesional ligada estrechamente a la evolución y crecimiento de la Caja. Durante el acto se destacaron no solo los logros individuales, sino también la contribución colectiva de estos profesionales al desarrollo de la entidad y su arraigo en la sociedad zamorana.

Los homenajeados han sido Francisco Javier González Riesco, Juan Prieto Segurado y Arturo Juan Gago, tres perfiles distintos unidos por una misma vocación de servicio y compromiso con la entidad.

Imagen de la gala / Caja Rural de Zamora

Javier González Riesco, incorporado en 1976, ha desarrollado gran parte de su carrera en la Oficina Principal de Zamora, donde desempeñó funciones clave como responsable de caja y administrativo. Su paso por la oficina Zamora Urbana-7 durante casi treinta años consolidó su experiencia y cercanía con los clientes, antes de regresar nuevamente a la Oficina Principal en 2015. Su trayectoria ha estado marcada por la constancia, la profesionalidad y una atención cercana que ha dejado huella en compañeros y clientes.

Por su parte, Juan Prieto Segurado inició su andadura también en 1976 como botones, reflejando desde el inicio una clara capacidad de superación. Su evolución dentro de la entidad le llevó a asumir responsabilidades de liderazgo desde muy joven, siendo nombrado director en 1981. Posteriormente, desempeñó importantes cargos como director de zona, liderando equipos y contribuyendo decisivamente al crecimiento de Caja Rural de Zamora. Su carrera es un ejemplo de esfuerzo, evolución y liderazgo.

Finalmente, Arturo Juan Gago, igualmente incorporado en 1976, comenzó su trayectoria como botones, hasta alcanzar responsabilidades de alta dirección. Tras su paso por distintas oficinas, su desarrollo en el ámbito comercial y estratégico le llevó a ocupar cargos como director de zona y, posteriormente, subdirector general. Su perfil destaca por su visión estratégica, capacidad de liderazgo y fuerte implicación en el desarrollo comercial de la entidad.

Este reconocimiento pone de manifiesto el valor del compromiso a largo plazo en una sociedad cada vez más cambiante, donde trayectorias como estas resultan excepcionales. Caja Rural de Zamora ha querido, con este homenaje, destacar no solo la dedicación de estos tres profesionales, sino también reivindicar la importancia de los valores de constancia, esfuerzo y pertenencia.

"En un momento en el que la estabilidad laboral es cada vez menos frecuente, celebrar 50 años en una misma organización representa un ejemplo inspirador para las nuevas generaciones y un reflejo del vínculo humano que sigue siendo esencial en el ámbito empresarial", destacan desde Caja Rural.

Asimismo, la entidad quiere trasladar su más sincero agradecimiento a todas las personas que, con su trabajo diario, contribuyen al desarrollo y crecimiento de la entidad. Un reconocimiento que se hace extensivo al conjunto de la plantilla, cuyo compromiso, profesionalidad y vocación de servicio hacen posible, día a día, consolidar el proyecto común y mantener el vínculo cercano con la sociedad.

Caja Rural de Zamora reafirma así su compromiso con las personas, reconociendo que detrás de su historia se encuentran profesionales que, como los hoy homenajeados, han dedicado toda una vida a construirla.