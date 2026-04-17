Todo listo para la gala de presentación de los carteles taurinos de Zamora

La ciudad de Zamora acogerá el próximo martes, día 21, a las 20:00 horas, la celebración de la Gran Gala "Toros en Zamora", acto en el que se presentarán oficialmente los carteles taurinos de la temporada 2026 de las ferias y fiestas de San Pedro. El evento tendrá lugar en el Teatro Ramos Carrión, con recepción de invitados a partir de las 19.30 horas.

Este acto, de marcado carácter institucional, reunirá a representantes del ámbito taurino, autoridades, profesionales del sector y aficionados, consolidándose como una de las citas más relevantes del calendario cultural y social de la provincia. La gala será conducida por la periodista Ana Prada y contará con diversas intervenciones y actuaciones artísticas, entre ellas las del Mago de Guardia y la cantante Eva Ares.

Asimismo, durante el transcurso del evento se procederá a la entrega del I Premio Andrés Vázquez, junto con un homenaje al banderillero zamorano Javier Gómez Pascual, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución al mundo de la tauromaquia.

La asistencia será gratuita mediante invitación, que pueden retirarse en las taquillas del teatro en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 17.30 a 20.00 horas. Desde la organización se invita a la ciudadanía zamorana y a todos los aficionados a la tauromaquia a participar en este evento, que pone en valor una de las tradiciones culturales más arraigadas del territorio.

La gala está organizada por Tauroemoción y cuenta con la colaboración de Caja Rural y distintas instituciones y entidades.

Los organizadores han resaltado que la colaboración de Caja Rural resulta clave para el impulso de iniciativas que refuerzan el tejido cultural y social de Zamora. Su apoyo pone de manifiesto el compromiso de la entidad con la conservación de las tradiciones, así como con el dinamismo económico y cultural del territorio.