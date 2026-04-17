Tauromaquia
Todo listo para la gala de presentación de los carteles taurinos de Zamora
Las invitaciones para el evento, que apoya Caja Rural, se pueden recoger en el Ramos Carrión
A. F.
La ciudad de Zamora acogerá el próximo martes, día 21, a las 20:00 horas, la celebración de la Gran Gala "Toros en Zamora", acto en el que se presentarán oficialmente los carteles taurinos de la temporada 2026 de las ferias y fiestas de San Pedro. El evento tendrá lugar en el Teatro Ramos Carrión, con recepción de invitados a partir de las 19.30 horas.
Este acto, de marcado carácter institucional, reunirá a representantes del ámbito taurino, autoridades, profesionales del sector y aficionados, consolidándose como una de las citas más relevantes del calendario cultural y social de la provincia. La gala será conducida por la periodista Ana Prada y contará con diversas intervenciones y actuaciones artísticas, entre ellas las del Mago de Guardia y la cantante Eva Ares.
Asimismo, durante el transcurso del evento se procederá a la entrega del I Premio Andrés Vázquez, junto con un homenaje al banderillero zamorano Javier Gómez Pascual, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución al mundo de la tauromaquia.
La asistencia será gratuita mediante invitación, que pueden retirarse en las taquillas del teatro en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 17.30 a 20.00 horas. Desde la organización se invita a la ciudadanía zamorana y a todos los aficionados a la tauromaquia a participar en este evento, que pone en valor una de las tradiciones culturales más arraigadas del territorio.
La gala está organizada por Tauroemoción y cuenta con la colaboración de Caja Rural y distintas instituciones y entidades.
Los organizadores han resaltado que la colaboración de Caja Rural resulta clave para el impulso de iniciativas que refuerzan el tejido cultural y social de Zamora. Su apoyo pone de manifiesto el compromiso de la entidad con la conservación de las tradiciones, así como con el dinamismo económico y cultural del territorio.
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