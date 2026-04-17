Faúndez presenta a Machado su plan para el asentamiento de inmigrantes

El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, y el vicepresidente primero, Víctor López de la Parte, han mantenido una reunión con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en la que le han explicado el programa "Mi pueblo acoge" que la institución tiene en marcha junto con la Fundación Talento 58 para facilitar el asentamiento en el territorio de familias procedentes de Latinoamérica. El encuentro ha servido para poner encima de la mesa un recurso que desde la Encarnación consideran clave para luchar contra el reto demográfico y que, además, supone un gran punto de apoyo para la población inmigrante que busca mejorar sus condiciones de vida, máxime cuando los motivos de su desplazamiento se deben a cuestiones políticas.

La visita de María Corina Machado a España para encontrarse con aliados antichavistas ha servido, además, para tomar conocimiento de esta iniciativa desarrollada por la Diputación Provincial de Zamora que hasta la fecha ha favorecido la instalación en diferentes pueblos del territorio de más de ochenta familias, la mayoría de ellas llegadas desde Venezuela. Tal y como han informado desde Presidencia a la finalización del encuentro, Faúndez y López de la Parte han querido mostrar a la líder opositora los beneficios de un programa que "contribuye de forma directa al sostenimiento de la población, al impulso de la actividad económica local y al necesario relevo generacional en los municipios" de las diferentes comarcas. Todo ello, haciendo palanca sobre una emigración que busca oportunidades laborales y a la que se le facilita el acceso tanto a la vivienda como al mercado de trabajo.

Uno de los momentos del encuentro / Cedida

El encuentro celebrado en Madrid entre Faúndez, López y Machado ha puesto de relieve cómo acciones aparentemente pequeñas como la puesta en marcha por la Diputación Provincial de Zamora pueden convertirse en el punto de inflexión que los migrantes necesitan para comenzar una nueva vida. "Este modelo de integración está dando resultados positivos tanto para las personas que llegan como para los municipios que las acogen, por lo que podemos hablar de absoluta consolidación", han señalado desde la institución. "Solo en el presente mandato, más de ochenta familias se han trasladado a la provincia", han expresado.

El proyecto "Mi pueblo acoge" ha llegado a municipios como Fermoselle, Villalpando, Villardeciervos, Benavente, Villarino, Alcañices, Santibáñez de Tera, Asturianos, Trabazos, Hermisende o Quintanilla del Monte. A lo largo de este tiempo, se ha facilitado la inserción laboral de personas migrantes en sectores diversos como medicina, farmacia, logística, construcción, hostelería, alimentación o cocina.

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Con esta reunión entre Javier Faúndez, Víctor López y María Corina Machado, el equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Zamora quiere dar un espaldarazo a la iniciativa que tan buenos resultados está dando y favorecer al mismo tiempo que pueda llegar al máximo de beneficiarios que resulte posible.