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Descubre cómo ayudar a los niños con autismo de Zamora y vota por estos kits sensoriales

Cinfa dotará con 5.000 euros a 100 proyectos: puedes dar tu voto a la propuesta de Azadahi hasta el 6 de mayo

El colectivo presenta su candidatura a "La voz del paciente" de Cinfa para mejorar la calidad de vida de los menores con autismo y TDAH

El papel de los pediatras de Primaria, clave para detectar el autismo.

El papel de los pediatras de Primaria, clave para detectar el autismo. / EPC

Tania Sutil

Tania Sutil

"Emociona-TEA". Este es el juego de palabras que sirve para dar nombre a los kits sensoriales diseñados para mejorar la calidad de vida de los menores con autismo y TDAH en Zamora. La Asociación Zamorana de Afectados por el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (Azadahi) propone este proyecto para niños con trastornos del espectro autista TEA, TDAH y TGD (Trastornos Generalizados del Desarrollo) a través de herramientas prácticas adaptadas a sus necesidades. El programa se centra en la entrega de paquetes sensoriales para favorecer la autorregulación emocional, la atención y la participación de los menores en distintos entornos, como el hogar, la escuela o las sesiones terapéuticas.

Por este motivo, el colectivo presenta su candidatura a "La voz del paciente", una iniciativa solidaria organizada por Cinfa para visibilizar y reconocer la labor desinteresada de las asociaciones de pacientes, quienes desarrollan una labor esencial cuidando y acompañando a los pacientes, a las personas con discapacidad y a sus familiares cuidadores. Cinfa dotará con 5.000 euros (2.500 euros en dos años consecutivos) a 100 proyectos de entidades del país. En total hay 436 iniciativas presentadas y puedes votar por la de Zamora hasta el 6 de mayo a las 12 del mediodía.

Cada kit se elabora tras una valoración individualizada, lo que permite adaptar los materiales a las características de cada niño. Estos incluyen recursos táctiles, visuales, auditivos y de organización, pensados para ayudarles a gestionar mejor sus emociones y mejorar su capacidad de concentración: "Cada día, nuestros niños y niñas se enfrentan a un mundo que a veces resulta demasiado intenso, ruidoso o difícil de comprender. Para ellos, algo tan cotidiano como una luz, un sonido o una espera puede convertirse en un gran reto", explican desde la asociación. Por este motivo, estos kits sensoriales "les ayudan a encontrar calma, seguridad y bienestar en esos momentos complicados". Pequeñas herramientas que, para ellos, significan muchísimo: tranquilidad, regulación y una oportunidad de sentirse mejor.

Además de la entrega del material, el proyecto contempla un acompañamiento integral, con orientación específica tanto para las familias como para los docentes sobre el uso de los kits, así como un seguimiento profesional sin coste adicional.

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‘Emociona-TEA’ beneficiará directamente a 15 menores, con el objetivo de reducir niveles de ansiedad y frustración, mejorar su aprendizaje y facilitar su desarrollo personal. Desde la asociación destacan que cuando un niño logra autorregularse, aumenta su capacidad para participar activamente en su entorno y expresar sus necesidades.

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