Consulta el mapa geolocalizado para la gran ruta de grafitis de Zamora: la avifauna protagoniza la última incorporación

La última incorporación ha llegado del otro lado del río. Concretamente, del entorno de la playa de Los Pelambres, donde una caseta de infraestructuras que antes era blanco del gamberrismo de brocha gorda y de los garabatos sin sentido del arte se ha convertido ahora en la última parada del muralismo de la ciudad.

La ruta, impulsada por el Ayuntamiento de Zamora a través del proyecto "Zamora Variopinta", cuenta ya con 79 lugares en los que detenerse a contemplar el arte que traspira de paredes medianeras, fachadas, muros o incluso miradores. Las temáticas son de todo tipo, con variedad de motivos, artistas y tamaños de los grafitis.

Un ejemplo, la última incorporación de la caseta del entorno del aparcamiento de Los Pelambres ha elegido como motivo la avifauna, acorde con el lugar que se ubica. Su autor es el artista zamorano Miguel Kobas, que con gran realismo muestra desde una cigüeña hasta un pardal.

Sobre este mural, El Ayuntamiento de Zamora ha detallado que se ubica en la estación de bombeo del saneamiento y que gracias a él esa infraestructura se transforma en "un elemento plenamente integrado en su entorno natural".

"La obra presenta una composición de gran formato centrada en la representación de aves ligadas al ecosistema fluvial, con un alto grado de realismo y una cuidada integración cromática en el entorno", han precisado dichas fuentes.

El último mural incorporado a la ruta "Zamora Variopinta" / Cedida

Pequeños pájaros posados entre carrizos o de una cigüeña en pleno vuelo recreados por las pinceladas de Kobas generan "una narrativa visual que conecta directamente con el paisaje de ribera en el que se sitúa la intervención", han agregado dichas fuentes.

El tratamiento de la vegetación, con cañas y elementos propios de zonas húmedas, junto con el uso de tonos verdes, azules y tierras, permite que la obra dialogue de forma natural con el entorno del río, "diluyendo el impacto visual de la infraestructura y convirtiéndola en un punto de interés paisajístico", ha subrayado el Ayuntamiento.

Mural dedicado a Ángel Nieto, en la puerta del pabellón. / josé luis fernández

No es la primera vez que el Consistorio encarga a este artista uno de los murales. De hecho, también es autor de uno de los primeros, dedicado a los "Enseres tradicionales" y ubicado junto al parque de la Encomienda. Igualmente, suyo es el mural del exterior del pabellón Ángel Nieto dedicado al legendario piloto zamorano. También ha estampado su firma en el mural del centro de día para enfermos de Alzheimer Ciudad Jardín de la calle Hernán Cortes.

Son solo unos ejemplos de los grafitis autorizados y subvencionados por el Ayuntamiento que se extienden por todos los barrios de la ciudad como propuestas de arte urbano para turistas y para ser contemplados en el día a día por los propios zamoranos.

La ruta de muralismo de Zamora ha crecido hasta llegar a duplicarse desde que comenzó el proyecto hace seis años, en octubre de 2020 bajo el nombre de "Zamora Variopinta". Inicialmente, se contabilizaron 36 grafitis urbanos de promoción municipal, pero a ellos se han ido incorporando en las anualidades siguientes más murales hasta sumar los 79 actuales geolocalizados en el mapa interactivo. ¿Cuál será el octogésimo?