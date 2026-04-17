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El caso del menor apuñalado en la mano en el barrio zamorano de Los Bloques llega a la Fiscalía

La Policía Nacional ha investigado lo sucedido la media noche del miércoles al jueves, pese a que la víctima no ha denunciado los hechos

Archivo - Coche de la Policía Nacional

Archivo - Coche de la Policía Nacional / EUROPA PRESS - Archivo

Alberto Ferreras

La investigación abierta por la Policía Nacional para esclarecer el caso de un menor herido con arma blanca poco después de la media noche del miércoles al jueves de esta semana en el barrio zamorano de Los Bloques ha llegado ya a la Fiscalía Provincial de Menores.

Aunque la víctima, un chico de unos 16 años, no ha presentado denuncia por los hechos, al tratarse de un suceso en el que están implicados menores ha sido investigado de oficio por la Comisaría de Zamora de la Policía Nacional, que ya ha remitido las diligencias a la fiscal de Menores para que decida si adopta alguna medida.

El suceso se produjo sobre las 0.35 horas del jueves, en la calle Diego de Almagro de la capital zamorana, donde inicialmente dieron aviso al teléfono de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León de que había una pelea con unas cinco personas implicadas. Posteriormente, los efectivos policiales que se trasladaron al lugar solicitaron asistencia sanitaria para un menor de unos 16 años que presentaba una herida por arma blanca en una mano e identificaron a cuatro personas supuestamente implicadas en la reyerta.

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La víctima tuvo que ser trasladada al hospital Virgen de la Concha de Zamora y este viernes por la mañana aún no había presentado denuncia por lo ocurrido.

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