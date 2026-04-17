Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso José Luis Pascual por fraude: más detenidosGas radón en Los Arribes del Duero (Zamora)Premios Caja Rural a tres trabajadoresZamora CF - Osasuna Promesas
instagramlinkedin

Los auxiliares de Zamora denuncian carencias laborales en la Gerencia de Servicios Sociales

Personal insuficiente, bolsa de empleo sin funcionar y los riesgos laborales de las camas a cota cero, entre las reivindicaciones

Residencia de los Tres Árboles, uno de los centros de la Gerencia de Servicios Sociales en Zamora.

Residencia de los Tres Árboles, uno de los centros de la Gerencia de Servicios Sociales en Zamora. / NICO RODRIGUEZ / OPZ

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

La Gerencia de Servicios Sociales mantiene su negativa a poner una solución a los problemas que afectan directamente tanto a las condiciones laborales de los TAD (técnicos de atención a la dependencia) como a la calidad asistencial que prestan estos profesionales, indica el sindicato Saecyl en un comunicado.

Saecyl ha denunciado "en reiteradas ocasiones la falta de voluntad para revisar unas ratios de profesionales claramente insuficientes y, sin embargo, se sigue trabajando en condiciones que no garantizan ni la seguridad, ni una atención digna".

A juicio de esta formación "tampoco hay voluntad para acabar con la opacidad y la falta de garantías que rodean el funcionamiento de la Bolsa de Empleo. El pasado 14 de agosto fue publicada y sus integrantes siguen esperando a que empiece su funcionamiento, limitando así el derecho a un puesto de trabajo".

Camas a cota 0

Existen, igualmente otras circunstancias "que afectan directamente a las condiciones laborales de los profesionales, como la ausencia de criterios claros para la adecuada ubicación de las conocidas como camas a cota 0, es decir, aquellas camas geriátricas articuladas diseñadas capaces de descender hasta el nivel del suelo aproximadamente de 6 a 10 centímetros y que obligan a los trabajadores a realizar su labor con posturas forzadas que aumenta el riesgo de lesiones músculo esqueléticas".

La Gerencia de Servicios Sociales "sigue sin dar respuesta a nuestra exigencia de llevar a cabo el correspondiente estudio de cargas de trabajo ni tampoco de actualizar los protocolos de actuación en ante casos infecciosos".

Esta nefasta gestión puede tener graves consecuencias ante el riesgo al que se está exponiendo, innecesariamente, tanto a los profesionales de Atención Directa como al resto de usuarios.

Noticias relacionadas y más

 “Seguiremos insistiendo en estas reivindicaciones y en la necesidad de la Gerencia ponga soluciones a los problemas planteados exigiendo el respeto a los derechos de los profesionales y a que los usuarios reciban una atención digna”, manifiestan los responsables de Saecyl.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra Keops, el único bar de Villavendimio: el pueblo zamorano se queda sin su gran punto de encuentro
  2. El proyecto de Monte la Reina en Zamora, referente para Defensa en sostenibilidad
  3. La Guardia Civil detiene a José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro y bodeguero de Fermoselle
  4. El 'oro verde' tiene un nuevo referente en España y es de Aliste
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
  6. Declarado un incendio forestal de nivel 1 en la localidad zamorana de Lubián
  7. Playas paradisíacas en Zamora: la opción ideal para unas vacaciones de verano cortas y placenteras
  8. La Fiscalía de Zamora denuncia al Ayuntamiento de Almeida por indicios de delito en el convenio del parque eólico

Zamora abre una puerta al misterio con una nueva asociación dedicada a lo desconocido

Zamora abre una puerta al misterio con una nueva asociación dedicada a lo desconocido

Los auxiliares de Zamora denuncian carencias laborales en la Gerencia de Servicios Sociales

Los auxiliares de Zamora denuncian carencias laborales en la Gerencia de Servicios Sociales

Medio siglo de historia compartida: Caja Rural de Zamora rinde homenaje a tres vidas dedicadas a la entidad

Medio siglo de historia compartida: Caja Rural de Zamora rinde homenaje a tres vidas dedicadas a la entidad

Descubre cómo ayudar a los niños con autismo de Zamora y vota por estos kits sensoriales

Descubre cómo ayudar a los niños con autismo de Zamora y vota por estos kits sensoriales

El piso de 100 metros con terraza y ascensor en el centro de Zamora por menos de 135.000 euros

El piso de 100 metros con terraza y ascensor en el centro de Zamora por menos de 135.000 euros

Leonor Martínez Robles, una pionera en el ámbito político zamorano

Mil migrantes que pidieron asilo en Zamora optan a la regularización

Emilio del Río, doctor en Filología Clásica: "Roma fascina porque no es un museo, es un espejo"

Emilio del Río, doctor en Filología Clásica: "Roma fascina porque no es un museo, es un espejo"
Tracking Pixel Contents