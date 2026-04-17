Los auxiliares de Zamora denuncian carencias laborales en la Gerencia de Servicios Sociales

La Gerencia de Servicios Sociales mantiene su negativa a poner una solución a los problemas que afectan directamente tanto a las condiciones laborales de los TAD (técnicos de atención a la dependencia) como a la calidad asistencial que prestan estos profesionales, indica el sindicato Saecyl en un comunicado.

Saecyl ha denunciado "en reiteradas ocasiones la falta de voluntad para revisar unas ratios de profesionales claramente insuficientes y, sin embargo, se sigue trabajando en condiciones que no garantizan ni la seguridad, ni una atención digna".

A juicio de esta formación "tampoco hay voluntad para acabar con la opacidad y la falta de garantías que rodean el funcionamiento de la Bolsa de Empleo. El pasado 14 de agosto fue publicada y sus integrantes siguen esperando a que empiece su funcionamiento, limitando así el derecho a un puesto de trabajo".

Camas a cota 0

Existen, igualmente otras circunstancias "que afectan directamente a las condiciones laborales de los profesionales, como la ausencia de criterios claros para la adecuada ubicación de las conocidas como camas a cota 0, es decir, aquellas camas geriátricas articuladas diseñadas capaces de descender hasta el nivel del suelo aproximadamente de 6 a 10 centímetros y que obligan a los trabajadores a realizar su labor con posturas forzadas que aumenta el riesgo de lesiones músculo esqueléticas".

La Gerencia de Servicios Sociales "sigue sin dar respuesta a nuestra exigencia de llevar a cabo el correspondiente estudio de cargas de trabajo ni tampoco de actualizar los protocolos de actuación en ante casos infecciosos".

Esta nefasta gestión puede tener graves consecuencias ante el riesgo al que se está exponiendo, innecesariamente, tanto a los profesionales de Atención Directa como al resto de usuarios.

“Seguiremos insistiendo en estas reivindicaciones y en la necesidad de la Gerencia ponga soluciones a los problemas planteados exigiendo el respeto a los derechos de los profesionales y a que los usuarios reciban una atención digna”, manifiestan los responsables de Saecyl.