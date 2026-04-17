La Aemet advierte: aviso amarillo para este sábado en Zamora por este motivo
El tiempo estable y las altas temperaturas en Zamora darán paso a tormentas durante el fin de semana, aunque el lunes se espera cierta calma antes de la llegada de más inestabilidad
Zamora disfrutará de varios días de tiempo estable y soleado, pero la calma no durará demasiado. Según la previsión, las tormentas regresarán este mismo fin de semana, rompiendo una tendencia casi, casi veraniega en las últimas jornadas.
A pesar de que las temperaturas serán muy altas y rozarán sin problema los 30 grados, se aproxima una tormenta de cara al sábado que podría arruinar tu fin de semana. Eso sí, ten en cuenta que, como cualquier tormenta de verano, llegan de repente pero se van con la misma rapidez.
El lunes Zamora recupera cierta estabilidad, pero ya con algo más de nubosidad, mientras que el martes se espera un aumento significativo del riesgo de tormentas, con una probabilidad que alcanzará el 75%.
Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de aparato eléctrico y chubascos irregulares, en línea con el patrón típico de primavera, con episodios localmente intensos pero de corta duración.
Las temperaturas, lejos de bajar, se mantendrán elevadas e incluso podrían subir ligeramente, con máximas cercanas a los 29-30 grados, lo que favorecerá la formación de estas tormentas.
En definitiva, Zamora vivirá un contraste claro entre un fin de semana tranquilo y un inicio de semana marcado por la inestabilidad, con la vista puesta de nuevo en el cielo.
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