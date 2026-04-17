Adjudicadas por dos millones las obras de un edificio del cuartel zamorano de Monte la Reina

El proyecto militar de Monte la Reina sigue tomando forma y dando pasos adelante. Ejemplo de ello son los dos trámites que se han llevado a cabo esta semana.

Por una parte, el Ministerio de Defensa, a través del Ejército de Tierra, ha adjudicado por dos millones de euros la construcción de uno de los edificios del futuro cuartel.

Las obras las realizará una UTE formada por Inmeva, la empresa que también construye el Museo de Semana Santa de Zamora, junto a Hergon. El plazo de las obras de ese edificio es de trece meses, por lo que deberá estar listo a mediados del próximo año.

El otro avance se refiere a un contrato aún mayor, el de urbanización de los terrenos en los que se asentará el cuartel.

Las obras de urbanización se sacaron a licitación por 27,1 millones de euros, IVA incluido, y se adjudicó el pasado mes de marzo a la empresa Ferrovial por 19 millones de euros. Ahora, el pasado martes, se ha dado el siguiente paso, el de la formalización del contrato, lo que implica que empiezan a contar los plazos de cara a esos trabajos de urbanización, que deberán estar concluidos en diez meses a partir de la firma del acta de replanteo.

Inversión

Hasta el momento, las inversiones licitadas, adjudicadas o ya realizadas por el Ministerio de Defensa en Monte la Reina superan ya los 50 millones de euros.

El futuro cuartel, que está previsto que pueda entrar en funcionamiento el próximo año, está previsto que albergue dos batallones del Ejército de Tierra, con la previsión de que las nuevas instalaciones militares generen, entre personal militar y civil, entre 1.200 y 1.400 empleos.

Esta semana, embajadores del Ejército que se han dado cita en Zamora han tenido la oportunidad de conocer algunos detalles de ese nuevo acuartelamiento del término municipal de Toro, que será referente en España en sostenibilidad e innovación. De hecho, para el desarrollo del cuartel, el Ministerio de Defensa cuenta con la colaboración tanto de la sociedad pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe) como de la Universidad de Salamanca y, especialmente, de la Escuela Politécnica Superior de Zamora.