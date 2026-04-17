Los accidentes en calzadas y aceras, principal carga de trabajo del Consejo Consultivo de Zamora

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha aprobado 125 dictámenes y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha resuelto 75 recursos durante el primer trimestre de este año, según el balance de la institución propia con sede en Zamora, presidida por Agustín S. De Vega, que asume también las funciones de resolución de las controversias en los contratos públicos.

León, con 31 dictámenes, Valladolid, con 30, y Zamora, con 17 son las provincias de las que proceden el mayor número de los asuntos que llegan al Consejo Consultivo, con sede en el edificio situado en la plaza de la Catedral. A continuación se sitúan Salamanca y Burgos, con 11 dictámenes cada una; Ávila, con 8; Palencia, con 6; Segovia, con 5 y Soria, con 3. A estos dictámenes se suman otros 3 cuyo ámbito territorial pertenece a varias provincias.

En cuanto a las materias dictaminadas, la mayoría, concretamente 98 dictámenes, corresponden a asuntos de responsabilidad patrimonial.

Por materias, el mayor número (53) provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación).

Del total de dictámenes, 86 proceden de consultas de las administraciones locales y 39 de la administración autonómica.

En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, durante el primer trimestre del año, se han resuelto 75 recursos, la mayor parte relacionados con contratos de servicios.

Limpieza de colegios

Uno de los asuntos que desde Zamora mayor carga de trabajo ha proporcionado al Tribunal es el de los contratos de la Dirección Provincial de Educación para la limpieza de los centros educativos. La empresa Eulen presentó tres recursos diferentes de los cuales ganó dos y obligó a anular la adjudicación a otra empresa y retrotraer las actuaciones al momento en que la firma fue excluida del proceso, mientras que en el tercero el Tribunal rechazó los argumentos de la firma y desestimó sus pretensiones.

Por un lado Eulen recurrió la adjudicación de la limpieza del Centro Rural de Innovación Educativa y el Tribunal administrativo le dio la razón, al entender que la exclusión de la empresa recurrente no estaba justificada, ya que "sí ha incluido en su oferta vinculante los servicios complementarios requeridos por el órgano de contratación, indicando el número de unidades y el importe total de la oferta (cero euros), sin que se advierta error, omisión o imprecisión que haga inviable la oferta y justifique el rechazo de la proposición".

Parecida argumentación usó el tribunal para dar la razón a Eulen en el recurso que por motivos similares presentó contra la adjudicación de la limpieza en cuatro centros de Zamora: Centro integrado de F.P. Ciudad de Zamora, Escuela de Arte y Superior de Diseño, Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa y Escuela Oficial de Idiomas de Zamora.

Sin embargo, el Tribunal avala la exclusión de Eulen en el caso del IES Universidad Laboral, ya que "no consta que la recurrente haya ofertado todos los servicios complementarios solicitados y no resulta posible la subsanación de la oferta (... que) incumple los requisitos establecidos".