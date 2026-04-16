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Zamora, ajena a los retrasos en la cita previa para regularizar inmigrantes: todavía hay huecos para los tres primeros días

En la ciudad hay cuatro puestos disponibles en la Seguridad Social y otros dos, con horario más amplio, en la central de Correos de la calle Santa Clara

Inmigrantes guardan la cola en la Oficina de Extranjería de la calle Pradillo de Madrid.

Inmigrantes guardan la cola en la Oficina de Extranjería de la calle Pradillo de Madrid. / JOSÉ LUIS ROCA

Alberto Ferreras

La apertura este jueves del plazo para pedir cita previa presencial para acogerse al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes ha hecho que en algunas provincias en pocas horas se agotasen las citas para los primeros días de realización de ese trámite en persona. En cambio, en Zamora no ha existido ese problema y lejos de ello a las seis de la tarde de este jueves, después de que a primera hora del día se hubiera abierto el plazo de solicitudes, aún había disponible cita para los primeros días para efectuar presencialmente ese trámite.

En Zamora se han habilitado cuatro puestos específicos para realizar ese trámite en las oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social de la avenida de Requejo y otros dos en la oficina central de Correos de la calle Santa Clara. En ambos lugares, este jueves por la tarde aún había hueco para solicitar cita para el primer día de apertura del trámite presencial, el próximo lunes día 20, e igualmente se daba la opción de concertar la cita para el martes o para el miércoles, según el día que mejor le conviniera al solicitante.

Horario

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha explicado que en la Tesorería de la Seguridad Social habrá atención presencial, desde el próximo lunes 20 de abril, en horario de 16 a 19 horas, de lunes a viernes los días laborables, mientras que en Correos esos mismos días el horario será de ocho y media de la mañana a cinco y media de la tarde. La cita previa es obligatoria para acudir a esos puntos de recogida de solicitudes presencialmente, ha recordado el subdelegado, que también ha advertido que en la Oficina de Extranjería no se efectúa la recogida de solicitudes.

Además de los puntos de atención presencial, existe la posibilidad de realizar todo el proceso telemáticamente y en ese caso la ventanilla virtual ya está abierta y permanecerá así las 24 horas del día todos los días de la semana, hasta el próximo 30 de junio que acaba el plazo de solicitud de esta regularización.

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"La idea es que se gestione mucho telemáticamente", ha declarado Ángel Blanco, que pese a ello ha admitido que las características poblacionales de Zamora hacen que pueda haber un porcentaje algo mayor de personas que tramitan la solicitud en persona.

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