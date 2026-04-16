El Z! Live Rock Fest 2026 incorpora el Zamora Day con promoción exclusiva para empadronados

El crecimiento del Z! Live Rock Fest también mira hacia dentro. En su edición de 2026, el festival refuerza su compromiso con Zamora y su provincia con iniciativas específicas para el público local, entre ellas el Zamora Day, una jornada pensada para acercar el evento a quienes forman parte de su origen.

Este día especial, que se celebrará el viernes del festival, 12 de junio, permitirá a las personas nacidas o empadronadas en la provincia acceder al recinto por un precio reducido de 50 euros, facilitando así que nuevos públicos puedan descubrir el Z! Live desde dentro. El cartel de la jornada combinará grandes nombres del rock internacional, con bandas como Saxon, referentes históricos del heavy británico, los suecos H.E.A.T., una de las formaciones más destacadas del rock melódico actual, y Blaze Bayley, ex vocalista de Iron Maiden.

El Zamora Day cuenta además con el impulso de empresas locales como JMG Ágora Broker, sponsor principal de la iniciativa, y la inmobiliaria Suavis Domus como entidad colaboradora, reforzando el vínculo entre el festival y el tejido empresarial de la provincia. Las entradas pueden adquirirse tanto online como en el Pub Numancia de la capital.

Más allá de esta jornada, el Z! Live volverá a convertir Zamora en el epicentro del metal en España. Como ya es tradición, el festival arrancará antes de la apertura del recinto de Ifeza y lo hará en las calles.

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y la Concejalía de Comercio, el consolidado Metal Town regresará para llenar de música el centro de la ciudad con conciertos acústicos gratuitos en horario de mañana y mediodía. Plazas y espacios emblemáticos que se volverán a transformar en escenarios urbanos donde el metal se vivirá de forma cercana y accesible, acercando el espíritu del festival a vecinos y visitantes.

Este formato, asentado en los últimos años, ha reforzado la identidad de Zamora como una ciudad que vive el metal más allá del recinto, integrando el festival en su día a día y consolidando su papel como sede y alma del Z! Live.

En 2026, además, el festival amplía su alcance con la extensión del Metal Town a Salamanca, ciudad elegida por muchos asistentes como lugar de alojamiento. A ello se suman los packs de alojamiento y los servicios de lanzaderas, diseñados para mejorar la movilidad y la experiencia del público.

A la espera de que se anuncien las bandas que participarán en los conciertos acústicos de Metal Town, el Z! Live 2026 sigue perfilándose como una cita clave, impulsada por la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Salamanca.