¿Tiene la ultraderecha algo que ver con el aumento de delitos de odio en Castilla y León? CC OO se pronuncia en Zamora

En el vergonzoso "pódium" de los delitos de odio en España, Castilla y León ocupa el tercer puesto, solo superada por dos comunidades con muchísima más población como son Madrid y Cataluña. El dato, referido a un informe quinquenal del Consejo General del Poder Judicial, lo ha recordado CCOO de Castilla y León en una jornada autonómica celebrada en Zamora en la que los responsables sindicales han vinculado esa escalada de la violencia racista, homófoba, tránsfoba, por razón de género o por discapacidad a que Castilla y León fue la primera comunidad en la que hubo un pacto PP-Vox en el Gobierno autonómico.

«Las cosas no son casuales y tienen que ver con una apuesta por la antidemocracia», ha declarado la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CC OO, Carolina Vidal.

En ese sentido, la secretaria general de CC OO de Castilla y León, Ana Fernández, ha pedido al PP que «impida que la ultraderecha entre en el Gobierno de esta comunidad» de nuevo por las connotaciones que tuvo en cuanto a derechos de la ciudadanía, sociales y sindicales ese primer gobierno de coalición.

Jornada celebrada en la Alhóndiga. / José Luis Fernández

El sindicato ha celebrado en la ciudad una jornada autonómica sobre políticas LGTBI bajo el título «Aquí las certezas se cuestionan», en la que ha denunciado que Castilla y León es la única comunidad sin ley específica que proteja los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

Aunque existe una normativa estatal de este tipo, también es necesario una autonómica porque hay competencias de la comunidad, como las educativas o sanitarias. En esas áreas, se debe proteger al colectivo LGTBIQ+ porque han detectado bastantes casos de discriminaciones a personas transexuales o mujeres lesbianas, por lo que «una ley autonómica es importante», ha denunciado la organización sindical.

Salir del armario en el trabajo

Al respecto, la responsable de políticas LGTBIQ+ de CC OO de Castilla y León, Laura Mayo, ha puesto de relieve un estudio que indica que en la comunidad el 40% de personas del colectivo «no se atreve a salir del armario en su empresa» y un 75% de trabajadores han visto agresiones y violencias diarias contra personas LGTBIQ+. Ha agregado que esos porcentajes, lejos de mejorar como en otras comunidades, en Castilla y León no lo han hecho.

Además, esa normativa autonómica sobre derechos LGTBIQ+ permitiría actuar de oficio ante casos como las últimas agresiones denunciadas este año en Castilla y León, entre las que figuran las de un hombre en Salamanca, una mujer en Valladolid y el caso de Bianca, la benaventana trans que fue brutalmente agredida por un grupo de personas jóvenes en La Bañeza. Igualmente, la normativa permitiría establecer protocolos de atención a las víctimas de LGTBIfobia en las ciudades de Castilla y León en las que no existen, ha expuesto Laura Mayo.