Tres centros educativos de Zamora se clasifican para la final de la Ciberliga de la Guardia Civil

Zamora da un paso al frente y se sitúa en el mapa nacional de la ciberseguridad educativa. La provincia será la única representante de Castilla y León en la fase final de la séptima edición de la Ciberliga, en su modalidad pre-amateur de la Guardia Civil, tras lograr la clasificación de tres de sus centros educativos.

El IES Valverde de Lucerna, en Puebla de Sanabria; el CC San Vicente de Paúl, en Benavente; y el IES Claudio Moyano, en la capital, han superado con éxito la fase clasificatoria de esta competición nacional. Un logro que convierte a Zamora en protagonista absoluta, al ser la única provincia que aportará equipos para defender a toda la Comunidad.

Formados por estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, los equipos zamoranos pondrán rumbo a Aranjuez los días 21 y 22 de abril. Allí, el 23 de abril, se celebrará la gran final en las instalaciones de la Academia de Oficiales y del Centro Universitario de la Guardia Civil.

En esta fase decisiva, los escolares deberán enfrentarse a retos prácticos basados en situaciones reales del entorno digital. La competición combinará formación y desafío, con conferencias teóricas, ejercicios aplicados y resolución de problemas, además del respaldo de entidades de referencia como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

La dimensión de este logro cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta la alta participación registrada en la fase clasificatoria, celebrada en la primera quincena de marzo. En total, fueron 24 centros educativos, 204 equipos y 792 alumnos en la provincia lo que se presentaron. De ellos, nueve centros procedían de la capital, cinco de Benavente y tres de Toro, completándose la participación con localidades como Puebla de Sanabria, Villalpando, Alcañices, Bermillo de Sayago o Camarzana de Tera, entre otras.

Por todo ello, desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora se subraya el alto nivel demostrado por los centros educativos de la provincia, así como el compromiso de profesorado y alumnado con la formación en competencias digitales y en un ámbito clave para el futuro como es la ciberseguridad.