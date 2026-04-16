El Tanatorio Crematorio Mémora de Zamora refuerza su compromiso con las familias zamoranas

Tras su integración en el Grupo Mémora, el Tanatorio Crematorio de Zamora refuerza más, si cabe, su compromiso con las familias: estar a su lado cuando más lo necesitan. En momentos tan delicados como la pérdida de un ser querido, Mémora defiende un modelo de atención basado en la escucha activa, el respeto y la atención en cada despedida.

La historia del tanatorio en la ciudad se remonta a hace más de 190 años, una extensa trayectoria en la que el espacio ha ido evolucionando sin perder su esencia y manteniendo su compromiso con la ciudadanía. Hoy, esa evolución se traduce en la combinación de la cercanía y el vínculo con la ciudad de siempre con una gestión sólida, profesional y acorde a los estándares de calidad compartidos en todo el Grupo Mémora. “Nuestro objetivo es preservar la esencia del tanatorio de toda la vida, cuidar el vínculo con la ciudad y ofrecer una atención cercana y personalizada”, destaca José Sicilia, gerente de Mémora en Zamora. La integración en el grupo ha supuesto, además, un paso adelante en la forma de acompañar a las familias, incorporando una estructura más robusta y una mejora en los procesos, siempre alineados con los valores de respeto, profesionalidad y cercanía.

Tanatorio Mémora / Cedida

En los últimos meses, Mémora ha trabajado con una idea clara: mantener la esencia de siempre incorporando mejoras que permitan ofrecer un acompañamiento más completo. Ese refuerzo se traduce en disponer de más recursos, avanzar en innovación y sostenibilidad, y apostar por la formación continua de los profesionales, con el objetivo de seguir mejorando la atención a las familias en cada momento del proceso.

Un equipo cercano y comprometido

El equipo de Mémora en Zamora, formado por 12 personas, es el pilar fundamental de su modelo de atención. Se trata de un grupo de profesionales con un amplio conocimiento del territorio, de sus tradiciones y de las preferencias de las familias, lo que permite ofrecer una atención cercana y adaptada a cada caso. A este equipo se han sumado nuevos perfiles que contribuyen a reforzar y enriquecer su capacidad de respuesta, combinando experiencia, vocación de servicio y una mirada renovada.

"Nuestro propósito como profesionales es garantizar que las familias se sientan acompañadas en cada momento del proceso, reciban un asesoramiento riguroso y cuenten con el máximo respeto hacia sus decisiones", destaca José Sicilia.

Este enfoque se refleja en una manera de trabajar centrada en el acompañamiento continuo. Desde el primer contacto, el equipo se basa en el trato humano, la escucha activa y la atención constante, entendiendo que cada familia vive la pérdida de forma distinta. Por ello, se ofrece una atención personalizada y empática durante todo el servicio, anticipándose a las necesidades y proporcionando una orientación clara y serena en cada fase.

Acompañamiento más allá del sepelio

El Tanatorio Crematorio Mémora Zamora dispone de instalaciones diseñadas para atender de forma integral las necesidades de las familias durante el proceso de despedida. En este sentido, uno de sus principales valores de Mémora es contar con un crematorio en el mismo recinto, lo que permite realizar todo el proceso en un solo lugar y evita desplazamientos innecesarios en un momento de especial carga emocional. El centro cuenta también con siete salas de velatorio, un oratorio para distintos tipos de ceremonias y un columbario privado, configurando un entorno sereno y respetuoso.

Tanatorio Mémora / Cedida

Además, y en el propio tanatorio, se pueden personalizar las ceremonias, incorporando elementos como acompañamiento musical o detalles conmemorativos que permiten adaptar cada despedida a la historia y los deseos de cada familia. Una forma de entender el servicio que sitúa a las personas en el centro y que busca transformar la despedida en un homenaje coherente y significativo.

Para Mémora, el objetivo final es claro: que las familias se sientan acompañadas en uno de los momentos más difíciles de su vida. "La mejor recompensa es comprobar que se sienten apoyadas y que pueden despedirse con calma y con la tranquilidad de estar en buenas manos", concluye Sicilia.

Este acompañamiento no termina con la despedida. Mémora pone también a disposición de las familias un servicio telefónico gratuito de apoyo al duelo, atendido por psicólogos especializados, que ofrece orientación y apoyo emocional en las semanas posteriores a la pérdida.

Una red de tanatorios en toda Castilla y León

Actualmente, Mémora cuenta con 10 tanatorios en la provincia de Zamora, lo que permite estar cerca de prácticamente cualquier familia que lo necesite. "En un territorio amplio y con numerosos municipios pequeños, esta proximidad resulta clave para ofrecer un acompañamiento más directo y cercano", explica el gerente de Mémora en Zamora. Asimismo, y con la incorporación del Tanatorio Crematorio de Zamora, se refuerza la presencia de Mémora en Castilla y León, que cuenta con tanatorios en las provincias de Valladolid, Soria, Palencia, León y Burgos.