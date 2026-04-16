Premio a la generosidad de los donantes de sangre de Zamora

120 donaciones de sangre, 100, 75, 50, 40, 30, 20, 12 y 7. Esta es la cifra de donaciones por las que se premiará a los donantes de sangre de Zamora. Entrega de medallas y menciones que se realizará el próximo 18 de abril en el Teatro Elvira Fernández de Zamora a las 19.00 horas. Además, como novedad, se reconocerá la generosidad de los más jóvenes, imprescindibles para que se pueda seguir contando con reservas de sangre.

"El hecho de que algunos de los donantes jóvenes donen el mismo día de su cumpleaños nos parece un gesto precioso", comentó Isabel Cabrera, presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre durante la presentación del evento.

La gala estará conducida por Miguel Álvarez y cuenta con la colaboración de la Diputación de Zamora y la Fundación Caja Rural. La cantautora zamorana Lydia de Mena será la encargada de amenizar la cita en la que también se obsequiará con una mención de honor a la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Villafáfila, Quesos el Pastor y el colegio Virgen de la Vega.

"Siempre se necesita sangre y siempre tenemos que ayudar para cubrir esa carencia, sobre todo, porque algún día también nosotros lo podremos necesitar", destacó la técnico de Comunicación de Caja Rural, Laura Huertos. Palabras que compartió el diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva, quien animó a los zamoranos y zamoranas a colaborar, recordando que el pasado maratón de sangre realizado en la sede de la institución tuvo un gran éxito.