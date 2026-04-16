Una pelea de madrugada en Zamora deja un herido de 16 años por arma banca

Un varón de unos 16 años resultó herido en una mano con arma blanca durante una pelea registrada de madrugada en la calle Diego de Almagro, según informó el servicio de emergencias 1-1-2 Castilla y León. La sala de operaciones recibió una llamada en la que se alertaba de una reyerta en la que participaban alrededor de cinco personas. El incidente se produjo en plena vía pública y generó una rápida movilización de los servicios de emergencia.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador del 1-1-2 informó de lo sucedido tanto a la Policía Local de Zamora como al Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar para intervenir en la pelea y comprobar el estado de los implicados. Una vez en la zona, los efectivos policiales confirmaron que uno de los participantes había resultado herido en una mano por arma blanca, por lo que solicitaron asistencia sanitaria urgente.

Rápida intervención de los servicios de emergencia

Ante la gravedad de la situación, el 1-1-2 dio aviso a Emergencias Sanitarias que movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico hasta el lugar de los hechos. Los sanitarios atendieron allí mismo al herido, un joven de aproximadamente 16 años, antes de proceder a su traslado al Complejo Asistencial de Zamora en ambulancia de soporte vital básico.

Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado del menor ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo la agresión. Las fuerzas de seguridad mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación de las personas implicadas en la pelea. Este nuevo episodio de violencia se produjo durante la madrugada y obligó a desplegar un amplio operativo policial y sanitario en una de las calles de la capital zamorana.