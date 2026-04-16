El menor herido con arma blanca en una reyerta en Los Bloques de Zamora aún no ha presentado denuncia

El menor que resultó herido la última noche en una pelea en el barrio de Los Bloques de la capital zamorana, este jueves por la mañana aún no había presentado denuncia por los hechos, después de que tuviera que ser trasladado al hospital Virgen de la Concha por las heridas sufridas con arma blanca tras recibir una primera atención sanitaria en el lugar del suceso.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha confirmado que esta mañana aún no se había formulado la denuncia en comisaría y ha explicado que el suceso, ocurrido sobre las 0.25 horas de este jueves, fue una reyerta y, cuando llegó la policía, había cuatro personas en el lugar, supuestamente implicadas en la agresión.

Una de ellas fue el joven de unos 16 años que sufrió heridas en la mano. Aunque el lugar en el que recibió el navajazo es una zona en la que hay "muchos tendones", inicialmente "por lo que me dice la Policía Nacional no es un corte que parezca que tenga gravedad", ha precisado Ángel Blanco.

Los hechos ocurrieron en la calle Diego de Almagro de la capital zamorana, según precisó el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, al que inicialmente le comunicaron que había unas cinco personas involucradas en una pelea en la que había un menor de unos 16 años herido por arma blanca.